McLaren 720S (2017): Vorstellung

Das Heckdesign des 720S erinnert an den Hypersportler McLaren P1.

McLaren hat den Biturbo-V8 auf 4,0 Liter Hubraum aufgebohrt, der Vorgänger 650S musste noch mit 3,8 Litern auskommen. Der 720S toppt den Vorgänger 650S um 70 PS und 92 Newtonmeter Drehmoment. 720 PS liegen bei 7500 Umdrehungen an, das maximale Drehmoment beträgt 770 Newtonmeter. Die Fahrleistungen profitieren nicht nur vom neuen Motor , sondern auch vom überarbeiteten Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. So schafft der 720S die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h laut Hersteller in 2,9 Sekunden, 4,9 Sekunden später soll die Nadel bei 200 km/h stehen. Der Vortrieb soll erst bei 341 km/h enden. Eingefangen werden die 1283 Kilo Trockengewicht von Carbon-Keramik-Bremsen. Die sollen einen Bremsweg aus 100 km/h in 29,7 Metern ermöglichen. Der Motor soll nicht nur bei der Leistung, sondern auch beim Verbrauch punkten: McLaren gibt für den 720S einen kombinierten Durst von 10,7 Liter pro 100 Kilometer an. Marktstart für den McLaren 720S ist im Mai 2017. Dann werden die ersten Exemplare zu Preisen ab 247.350 Euro ausgeliefert.