D

ie Chance, einen McLaren P1 kaufen zu können, ist außergewöhnlich. Das bei Steve Hurn Cars in Großbritannien inserierte Exemplar hat an Exklusivität noch mehr zu bieten. Der Wagen gehört Ex-Formel-1-Weltmeister Jenson Button und der hat bei der Ausstattung jede Menge Kreuzchen gemacht: grauschwarzer Lack , Stealth Pack, Alcantara Interieur, Meridian Soundsystem, Parksensoren, geschmiedete Felgen, gelbe Bremssättel. Dazu kommt die optionale Software "Track Mode 2", die in Buttons über 900 PS starkem Renner vermutlich das einzige Mal zum Einsatz kam. 885 Kilometer Gesamtlaufleistung gibt der Verkäufer an, der Preis liegt bei 1,6 Millionen Pfund, umgerechnet knapp 1,8 Mio Euro.