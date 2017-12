Mega-Lkw im Bergbau: Minen-Giganten — 27.12.2017 Die größten Minen-Laster der Welt Der russische OJSC Belaz 75710 ist der größte und schwerste Lkw der Welt. Solche Giganten findet man nicht auf der Straße, sondern nur in Rohstoffminen. Hier kommen die größten Bergbau-Laster der Welt!

Liebherr T 282: 20 Zylinder, 90 Liter Hubraum. Verbrauch: über 170 Liter Diesel – pro Stunde!

Rekord-Bergbau-Gigant: Belaz 7510



Groß wie ein Haus: So massiv ist nur der Belaz 75710.

Für die größten Lkw der Welt ist die Straße tabu, sie sind zuhause in Minen, in denen Kies und Kohle, Erze, Kupfer, Gold, Diamanten und Ölsand abgebaut werden. Bei diesen Schwerlastern ist alles überdimensional: Traglast und Mulde, Motor , Führerstand, Reifen. Minen-Giganten wie dieser können bis zu 450 Tonnen zuladen und sprengen den Rahmen jeder Serienproduktion. Kolosse vom Schlage eines Belaz oder Liebherr müssen in Einzelteilen an ihren zukünftigen Einsatzort transportiert werden, wo schließlich die Endmontage stattfindet. Da fällt es auch nicht mehr ins Gewicht, dass ein neuer Reifen (4,05 Meter hoch) für einen XXL-Kipper bis zu 40.000 Euro pro Stück kostet.Eines dieser Monster ist der Belaz 75710, der im weißrussischen Schodsina gebaut wird. Seine Zuladung beträgt massige zu 450 Tonnen! Mit einem Gesamtgewicht von 810 Tonnen ist der Belaz-Muldenkipper derzeit der größte und schwerste Off-Highway-Truck der Welt. Angetrieben wird das Gruben-Monster von zwei 16-Zylinder-Dieselmotoren mit 65 Litern Hubraum. Beide Aggregate stemmen zusammen 4600 PS, die von zwei riesigen Tanks mit je 2800 Liter Volumen mit Sprit versorgt werden. Der Steine-Schlepper, obwohl so groß wie ein Einfamilienhaus, schafft immerhin Tempo 65. Pro Stunde setzen Monster wie dieses 170 Liter Diesel in Kraft um. Klar: Wer bei der Rohstoffgewinnung weltweit ein Wörtchen mitreden will, braucht eben Maschinen, die den Rahmen sprengen.