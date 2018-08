Mercedes A-Klasse JP Edition: Preis, Bilder, Video

Im Video erklärt JP stolz, dass es sich dabei um die ersten getunten Modelle der neuen A-Klasse mit TÜV-Eintragungen in Deutschland handelt. Dazu muss allerdings gesagt werden, dass diese Vorführwagen nicht so extrem umgebaut sind wie seine eigenen Autos. Das Tuning besteht aus Eibach-Tieferlegungsfedern (VA: 15mm/HA: 10mm), seitlichen mattschwarzen Folierungen im Edition-1-Style und verschiedenen Schriftzügen.

Mit AMG-Line ist die A-Klasse schon 20 Millimeter tiefer, die Eibach-Federn bringen noch mal 15 Millimeter vorne und zehn Millimeter hinten.

Auf dem Badge an der B-Säule steht beispielsweise Jean-Pierre Kraemer – und das obwohl JP laut eigener Aussage nicht darauf steht, seinen eigenen Namen auf dem Auto zu haben. Auf Caps, Shirts und Hoodies scheint das etwas anderes zu sein! Highlight sind aber diein der Dimension. Interessant dabei: Auf den Fotos der Inserate sind alle A-Klasse noch mit den Standardfelgen zu sehen. Den Innenraum lässt JP, bis auf eine Plakette mit der Aufschrift "Gruma Exklusiv 1 of 20", unangetastet. Dafür kommen diestarken A 200 schon ab Werk mit einer guten Ausstattung inklusiveund mehr. Insgesamt werdengebaut, eine A-Klasse behält JP selbst. Komisch ist allerdings, dass in den Gebrauchtwagenbörsenangeboten werden. Damit wäre die Plakette "1 of 20" auf jeden Fall hinfällig. Zur Wahl stehen. Die weißen A 200 sind mit einem Preis vonetwas günstiger als die zwei anderen Farben, diekosten sollen. Bei allen Modellen handelt es sich um Vorführwagen mit rundauf der Uhr. Witziges Detail: Die Mercedes haben zwar unterschiedliche Zulassungen aber alle JP-Kürzel auf dem Kennzeichen.