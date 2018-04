Die Grundform der Leuchten ähnelt denen des Schräghecks, die Leuchtengrafik ist aber neu.

Auf der Auto China in Peking (25. bis 29. April 2018) präsentiert Mercedes die A-Klasse als gestreckte Stufenheck-Limousine. Die wurde exklusiv für den chinesischen Markt entwickelt. Der Vorderwagen ist komplett von der schon bekannten Schrägheckvariante der A-Klasse übernommen, markant sind hierbei die Scheinwerfer und der Diamant-Kühlergrill. Seitlich fällt der längere Radstand (plus sechs Zentimeter) auf, insgesamt misst die China-Limousine in der Länge 4,61 Meter. In der Basis steht sie auf 16-Zoll Felgen, optional sind bis zu 19-Zoll möglich. Am Heck erhält auch die Limousine zweigeteilte Rückleuchten in Tropfenform, die Leuchtengrafik hebt sich aber deutlich vom hiesigen Modell ab. Ob eine Limousine der A-Klasse auch nach Europa kommt, ist fraglich. Mercedes würde sich so eine eigene Konkurrenz zum CLA schaffen. Aber einen Ausblick auf den neuen CLA gibt das Stufenheck-Modell sicherlich.