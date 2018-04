Mercedes A-Klasse L Limousine (2018): Vorstellung,Test, Innenraum

Vorstellung: A-Klasse geht in die Länge

Innenraum: Viel Platz in der zweiten Reihe (Update!)

Vorne sind Schrägheck und Limousine annähernd gleich. In der ersten Reihe unterscheidet sich die Limousine gar nicht von der normalen A-Klasse. Das optionale Widescreen Cockpit mit MBUX ist in China komplett neu und wurde um ein paar landestypische Kommandos und Funktionen ergänzt. Das soll jetzt aber nicht getestet werden, in unserer Sitzprobe zählt das Platzangebot. Also nur schnell den Fahrersitz auf meine Größe einstellen und ab auf die Rückbank. Der Einstieg ist auch für Großgewachsene kein Problem. Sechs Zentimeter mehr Radstand verspricht Mercedes, und wie zu erwarten, kommt dieser Zuwachs den Fondpassagieren zugute. Allerdings fühlen sich die sechs Zentimeter eher nach 16 Zentimetern an.

In der zweiten Reihe entsteht dank des verlängerten Radstands mehr Platz für die Beine. Die Beinfreiheit ist plötzlich locker auf C- oder E-Klasse-Niveau (die Mercedes in China übrigens auch als Langversionen anbietet). Einzig die guten, aber einfachen Materialien erinnern daran, dass man nicht in der Ober- oder sogar Luxusklasse sitzt. Das kann man von der Kopffreiheit leider nicht behaupten, denn die passt zwar für Menschen bis 1,85 Meter Größe, darüber ist allerdings Schluss mit bequemer Körperhaltung. Dafür hat Mercedes die Beinauflage angenehm lang gestaltet, das passt! Die Integralkopfstützen drücken zudem nicht mehr so unangenehm in den Nacken wie bei der alten A-Klasse.

Ausstattung: Zwei Ausstattungslinien und exklusive Farbe



Die chinesische A-Klasse kommt in zwei Ausstattungslinien auf den Markt. Basis ist die Linie "Sedan", mit dem optionalen "Sport Sedan"-Paket erhält die A-Klasse sogar zwei Powerdomes auf der Motorhaube. Exklusiv für den chinesischen Markt ist die Außenfarbe "Rosé Gold".

Connectivity: MBUX lernt Chinesisch

Mercedes A-Klasse W177 (2018): Erste Fahrt zur Galerie Auch die Limousine ist optional mit MBUX ausgestattet. Im Reich der Mitte steht dabei die Sprachsteuerung wegen der vielen Dialekte in China vor einer besonderen Herausforderung. Laut Mercedes soll MBUX aber mit den meisten von ihnen zurechtkommen.

Motoren: Zwei Benziner zum Marktstart