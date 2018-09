Vorstellung: A-Klasse Limo ersetzt nicht den CLA

Die Mercedes A-Klasse Limousine kommt nach Deutschland! Auf der Auto China 2018 in Peking stellte Daimler die Langversion der A-Klasse Limousine exklusiv für China vor – nun kommt eine gekürzte Variante auch zu uns. Optisch unterscheidet sie sich nicht von der in China gezeigten Stretch-Version. Einzige der etwas kürzere Radstand (2729 Millimeter wie bei der A-Klasse) macht sich bemerkbar. Der Vorderwagen wurde komplett von der schon bekannten Schrägheckvariante der A-Klasse übernommen. Markant sind die Scheinwerfer und der Diamant-Kühlergrill (optional mit Chrom-Pins). In der Basis steht die A-Klasse-Limo auf 16-Zoll-Felgen, optional sind bis zu 19 Zoll möglich. Am Heck erhält auch die Limousine zweigeteilte Rückleuchten in Tropfenform, die Leuchtengrafik hebt sich aber deutlich vom Schrägheckmodell ab. Je nach Ausstattung variiert die Optik der hinteren Stoßstange. Hier sind ein Diffusor oder ein Zierstab mit Endrohrblenden aus Chrom möglich. Das Kofferraumvolumen gibt Mercedes mit 420 Litern an. Wer denkt, die Limousine ersetzt den bisherigen CLA, liegt falsch: Gegenüber AUTO BILD versicherte ein Mercedes-Sprecher, dass der CLA weiter im Programm bleibt. Erlkönige der neuen CLA-Generation wurden schon gesichtet. Die A-Klasse Limousine wird in Aguascalientes/Mexiko und in Rastatt/Deutschland vom Band laufen. Die offizielle Präsentation ist auf dem Pariser Autosalon (04.bis 14. Oktober 2018) geplant.

Aerodynamik nochmals besser als beim Schrägheck

Die Mercedes A-Klasse Limousine soll das "windschlüpfrigste Serienfahrzeug der Welt" sein. Die A-Klasse Limousine kommt mit einem cw-Wert von 0,22, also einer besonders guten Aerodynamik. Angeblich soll es das "windschlüpfrigste Serienfahrzeug der Welt" sein. Bislang war das CLA-Coupé mit einem Wert von 0,23 der Spitzenreiter in der Mercedes-Flotte. Wie bei der A-Klasse ist der Unterboden fast vollständig verkleidet, kleine Spoiler vor den Rädern sollen die Luft effektiv um die Reifen leiten. Optional bietet Mercedes ein Jalousiesystem hinter der Kühlermaske an. Die zwei Klappen des Systems öffnen und schließen sich je nach Kühlluftbedarf und reduzieren somit unnötige Luftverwirbelungen.

Innenraum: Sitzprobe in China-Langversion

In der zweiten Reihe der Langversion entsteht dank des verlängerten Radstands mehr Platz für die Beine. AUTO BILD machte bereits auf der Auto China 2018 die Sitzprobe in der chinesischen Langversion der A-Klasse Limousine: In der ersten Reihe unterscheidet sich die Limousine gar nicht von der normalen A-Klasse. Das optionale Widescreen Cockpit mit MBUX ist in China komplett neu und wurde um ein paar landestypische Kommandos und Funktionen ergänzt. Das soll jetzt aber nicht getestet werden, in unserer Sitzprobe zählt das Platzangebot. Also nur schnell den Fahrersitz einstellen und ab auf die Rückbank. Der Einstieg ist auch für Großgewachsene kein Problem. Sechs Zentimeter mehr Radstand verspricht Mercedes – und wie zu erwarten, kommt dieser Zuwachs den Fondpassagieren zugute. Allerdings fühlen sich die sechs Zentimeter eher nach 16 Zentimetern an.

Mercedes A-Klasse W177 (2018): erste Fahrt zur Galerie Die Beinfreiheit der langen A-Klasse ist plötzlich locker auf C- oder E-Klasse-Niveau (die Mercedes in China übrigens auch als Langversionen anbietet). Einzig die guten, aber einfachen Materialien erinnern daran, dass man nicht in der Ober- oder sogar Luxusklasse sitzt. Das kann man von der Kopffreiheit leider nicht behaupten, denn die passt zwar für Menschen bis 1,85 Meter Größe, darüber ist allerdings Schluss mit bequemer Körperhaltung. Dafür hat Mercedes die Beinauflage angenehm lang gestaltet. Das passt! Die Integralkopfstützen drücken zudem nicht mehr so unangenehm in den Nacken wie bei der alten A-Klasse.

Ausstattung: Edition 1 zum Marktstart



Die Heck-Leuchten ähneln in der Grundform denen des Schräghecks, die Leuchtengrafik ist aber neu.

Wie die bereits vorgestellte A-Klasse wird auch die Limousine neben der Basisversion in drei Ausstattungslinien (Style, Progressive, AMG Line) und mit dem Night-Paket (schwarze Anbauteile) bestellbar sein. Oberklasse-Elemente wie das Lenkrad mit Touchflächen (Serie) und Massagesitze (optional) werden auch in der Stufenheck-A-Klasse zu finden sein. Zum Marktstart bietet Mercedes die Kompaktlimousine als Edition 1 an. Dabei zeichnet sich das Sondermodell, anders als beim Schrägheck, durch kupferfarbene Akzente aus. Bei der Fahrerassistenz ist auch die Limousine auf der Höhe der Zeit und übernimmt Funktionen aus der S-Klasse. Serienmäßig dabei ist der aktive Bremsassistent, der Auffahrunfällen und Kollisionen mit Passanten vorbeugen soll. Ebenfalls bei allen A-Klasse-Limousinen ab Werk an Bord ist der aktive Spurhalte-Assistent. Er bremst das Fahrzeug einseitig ab, sobald die Fahrbahnmarkierung ungewollt zu überfahren droht. Das aus der S-Klasse bekannte "Distronic"-System (optional) hält automatisch die Spur und den Sicherheitsabstand zum Vordermann, fährt im Stau sogar von selbst an und folgt dem Verkehrsfluss. Außerdem greift es aktiv beim Spurwechsel ein und unterstützt den Fahrer sogar in Kurven. Anhand von Straßenschildern und Daten des Navigationssystems stellt es den Tempomat auf das gültige Tempolimit ein, warnt bei Überschreitungen durch den Fahrer und passt die Geschwindigkeit an Gefahrenstellen wie Kreuzungen vorausschauend an.

Connectivity: Serienmäßig mit MBUX

MBUX ist auch bei der Limousine serienmäßig. Im Bild ist die Topversion mit Widescreen-Cockpit zu sehen. Over-the-Air-Updates (drahtlose Aktualisierung des Systems über eine Funkschnittstelle) lange auf dem aktuellen Stand halten lässt. Der Aufbau des Hauptbildschirms in der Mittelkonsole erinnert ans Handy. Auf der ersten Ebene erscheint der Homescreen mit Apps, in der zweiten Ebene geht es in die Anwendungen, und die dritte Ebene dient für Einstellungen. Zum Bedienen gibt es neben der klassischen Touchscreenbedienung, ein Touchpad, Touch-Control Buttons im Lenkrad und eine Sprachsteuerung auf Höhe von Alexa, Siri und Co. Sprachbefehle nach streng vorgeschriebenem Muster gibt es bei MBUX nicht. Aktiviert wird die intelligente Sprachassistenz entweder per Taste am Lenkrad oder mit dem Kommando "Hey Mercedes". Wie schon die normale A-Klasse, erhält auch die Limousine bereits in der Basis das Infotainmentsystem MBUX. Klassische Rundinstrumente gibt es in der A-Klasse nicht mehr, stattdessen erhält selbst der kleinste Benz ein volldigitales Kombiinstrument. Je nach Ausstattung variiert die Größe der beiden Displays. Standardmäßig gibt es zwei Siebenzoll-Displays im Armaturenträger, in der nächsten Stufe wächst der Bildschirm des Infotainments auf 10,25-Zoll. Topversion ist das Widescreen-Cockpit mit zwei 10,25 Zoll großen Anzeigen. MBUX (Mercedes-Benz User Experience) ist die neueste Version des Mercedes-Infotainments und wurde mit der Schrägheck-A-Klasse vorgestellt. Besonderes Highlight: Es veraltet weniger schnell, da sich das System mit(drahtlose Aktualisierung des Systems über eine Funkschnittstelle) lange auf dem aktuellen Stand halten lässt. Derdes Hauptbildschirms in der Mittelkonsole erinnert ans Handy. Auf der ersten Ebene erscheint dermit Apps, in der zweiten Ebene geht es in die Anwendungen, und die dritte Ebene dient für. Zumgibt es neben der klassischen Touchscreenbedienung, ein Touchpad, Touch-Control Buttons im Lenkrad und eineauf Höhe von Alexa, Siri und Co. Sprachbefehle nach streng vorgeschriebenem Muster gibt es bei MBUX nicht. Aktiviert wird die intelligente Sprachassistenz entweder per Taste am Lenkrad oder mit dem Kommando "Hey Mercedes".

Motoren und Preise: Drei Benziner und ein Diesel (Update!)

Mercedes bietet die neue A-Klasse Limousine zum Marktstart mit drei Benzinern und einem Diesel an. Die Basisversion A 200 hat einen 163-PS starken Benziner unter der Haube und kostet ab 30.916 Euro. Als einzige Motorisierung kann der kleinste Benziner mit einer Sechsgang-Handschaltung kombiniert werden. Darüber rangiert der 190 PS starke A 220, der nur in Kombination mit Allrad und dem Doppelkupplungsgetriebe erhältlich ist. Die 224 PS starke Topmotorisierung A 250 kommt ebenfalls mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, auf Wunsch gibt es den 2,0-Liter-Vierzylinder auch mit Allrad. So schlägt er mit mindestens 39.525 Euro zu Buche. Für Dieselfans und Vielfahrer hat Mercedes den A 180 d im Angebot. Der 1,5-Liter-Selbstzünder leistet 116 PS und ist ebenfalls ausschließlich mit dem Doppelkuppler erhältlich. Anfang 2019 rollen die ersten A-Klassen mit Stufenheck zu den Händlern. Während des ersten Verkaufsjahres bieten die Stuttgarter für die Kompaktlimousine das Sondermodell "Edition 1" an. Die Variante ist mit allen Motorisierungen kombinierbar und umfangreich ausgestattet. Mit Farbakzenten und serienmäßigen 19-Zoll-Felgen unterscheidet sie sich auch optisch von der normalen A-Klasse. Das Ganze hat aber seinen Preis: Mercedes verlangt für die "Edition 1" 7021 Euro Aufschlag.

Mercedes A 200 • Motor: Vierzylinder-Benziner mit Turboaufladung • Hubraum: 1332 ccm • Leistung: 120 kW (163 PS) bei 5500 U/min • max. Drehmoment: 250 Nm bei 1620 bis 4000 U/min • Getriebe: 6-Gang-Handschaltung ● Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h • Beschleunigung (0 auf 100): 8,3 s • Verbrauch: 6,0-5,7 l/100 km ● Preis: ab 30.916 Euro.





Mercedes A 200 • Motor: Vierzylinder-Benziner mit Turboaufladung • Hubraum: 1332 ccm • Leistung: 120 kW (163 PS) bei 5500 U/min • max. Drehmoment: 250 Nm bei 1620 bis 4000 U/min • Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ● Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h • Beschleunigung (0 auf 100): 8,1 s • Verbrauch:5,4-5,2 l/100 km ● Preis: ab 33.011 Euro.





Mercedes A 220 4MATIC • Motor: Vierzylinder-Benziner mit Turboaufladung • Hubraum: 1991 ccm • Leistung: 165 kW (190 PS) bei 5800 U/min • max. Drehmoment: 300 Nm bei 1600 bis 4000 U/min • Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ● Höchstgeschwindigkeit: 237 km/h • Beschleunigung: 7,0 s • Verbrauch:6,7-6,5 l/100 km ● Preis: ab 36.432 Euro.





Mercedes A 250 • Motor: Vierzylinder-Benziner mit Turboaufladung • Hubraum: 1991 ccm • Leistung: 165 kW (224 PS) bei 5800 U/min • max. Drehmoment: 350 Nm bei 1800 bis 4000 U/min • Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ● Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h • Beschleunigung: 6,3 s • Verbrauch: 6,3-6,1 l/100 km ● Preis: ab 37.324 Euro.





Mercedes A 250 4MATIC • Motor: Vierzylinder-Benziner mit Turboaufladung • Hubraum: 1991 ccm • Leistung: 165 kW (224 PS) bei 5800 U/min • max. Drehmoment: 350 Nm bei 1800 bis 4000 U/min • Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ● Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h • Beschleunigung: 6,3 s • Verbrauch: 6,7-6,5 l/100 km ● Preis: ab 39.525 Euro.





Mercedes A 180 d • Motor: Vierzylinder-Diesel mit Turboaufladung • Hubraum: 1461 ccm • Leistung: 85 kW (116 PS) bei 4000 U/min • max. Drehmoment: 260 Nm bei 1750 bis 2750 U/min • Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ● Höchstgeschwindigkeit: 206 km/h • Beschleunigung: 10,6 s • Verbrauch: 4,3-4,1 l/100 km ● Preis: ab 32.142 Euro.