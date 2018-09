M ächtig steht er da, der neue Actros. Satte 463 kW/630 PS stark und mit einem maximalen Drehmoment von 3000 Newtonmetern, ist er ein echter Fürst der Landstraße. Am Führerhaus des Flaggschiffs der Mercedes-Nutzfahrzeugsparte fallen links und rechts zwei schmale Fortsätze auf, die wie Insektenfühler waagrecht in die Luft ragen. Klassische Außenspiegel sucht man vergebens. Des Rätsels Lösung: Die Vorrichtungen tragen die Kameras, die die Außenspiegel ersetzen. Zwei 15-Zoll-Displays innen an der A-Säule geben das Bild wieder.

Kameras sorgen für mehr Sicherheit

Spiegelfrei: Seitliche Kameras garantieren die Rücksicht im neuen Actros – und verbessern die Sicherheit. Durch diesen Technik-Kniff verbessert sich die Rundumsicht – und damit die Sicherheit. Denn in der Kurve und beim Abbiegen schaffen es die Kameras, den gesamten Lkw (als Sattelzug bis zu 18,75 Meter lang) im Blick zu behalten. Wird es dunkel, wechselt das System in den Nachtsichtmodus, und beim Rangieren helfen Distanzlinien. Damit wird der Abbiege-Assistent, der beim Rechtsabbiegen unter anderem Fußgänger und Radfahrer erkennt, sinnvoll ergänzt. Gönnt sich der Fahrer in der Schlafkabine eine Pause, überwachen die Kameras das Umfeld des Actros und lassen so Langfingern keine Chance. Das Weglassen der typischen Außenspiegel hat zudem noch einen anderen Vorteil: Aufgrund des geringeren Luftwiderstands verringert sich der Kraftstoffverbrauch. In Verbindung mit einer veränderten Hinterachsübersetzung sowie aerodynamische Verbesserungen und Software-Updates für Getriebe und Tempomat soll der neue Actros im Vergleich zu seinem Vorgänger auf Autobahnen drei Prozent, im Überlandverkehr fünf Prozent weniger Sprit schlucken. Geht man von einer Laufleistung von 150.000 Kilometern im Jahr aus, werden laut Mercedes rund 1350 Liter Diesel weniger benötigt.

Neue Systeme erleichtern die Arbeit des Fahrers

Ganz nah am Pkw: Der Actros-Fahrer wird bei seiner Arbeit von zahlreichen Assistenzsystemen unterstützt. Das sogenannte "Predictive Powertrain Control" (PPC) kann jetzt dank neuem präzisen Kartenmaterials und satellitengestützten Ortungssystems auch bei Überlandfahrten eingesetzt werden. Außerdem beherrscht der neue Actros jetzt auch autonomes Fahren des Level 2 – also eingeschränkt automatisch Gas geben, lenken und bremsen – und das über den gesamten Geschwindigkeitsbereich. Allerdings bleibt der Fahrer in der Verantwortung. Das System orientiert sich bei der Spurführung mithilfe einer Kamera an den Fahrbahnmarkierungen auf beiden Straßenseiten. Ermöglicht wird diese Technik durch die vom Pkw bekannte Sensorfusion – vor allem des Radars und der Kamera. Damit wird der Fahrer bei geraden Straßen, leichten Kurven, dichtem Verkehr (Stop-and-go auf der Autobahn ) entlastet und die Unfallgefahr deutlich minimiert. Droht eine Kollision, wird selbsttätig eine Vollbremsung initialisiert, auch Menschen werden laut Mercedes erkannt.

Die neuen elektronischen Fahrassistenz-Systeme des Actros rücken den schweren Lkw näher an den Pkw. Deswegen ist es konsequent, dass sich auch der Innenraum anpasst. Zwei Monitore – zehn und zwölf Zoll groß – informieren den Fahrer über alles Wesentliche. Per Apple CarPlay oder Android Auto können Smartphones eingebunden werden. Und das Truck Data Center verbindet den Lkw permanent mit der Cloud und ist Basis für alle Konnektivitätslösungen, die die logistischen Abläufe effizienter gestalten sollen. Zudem wird der Fahrer des Actros durch spezielle Apps unterstützt. "Das Cockpit des neuen Actros ist deutlich aufgeräumter. Für uns ist dieses Cockpit ein Quantensprung, absolut zukunftsweisend", erklärt Stefan Buchner, Leiter Mercedes-Benz Lkw. Mehr als 60 Innovationen, die im Actros verbaut sind, sollen dem Fahrer das Leben leichter machen.

Ein rein elektrischer Actros ist in der Entwicklung