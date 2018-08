Mercedes-AMG A 45 / A 50 (2019): Motor, Vierzylinder, PS

Grundsätzlich hat Mercedes-AMG sich die Zusatzzahlen 30, 33, 35, 40, 45 und 50 schützen lassen. Als erster Kompakter aus der hauseigenen Kaderschmiede greift die neue A-Klasse nach dem Vorbild von Audi an zwei Fronten an. Analog zum 310 PS starken S3 wollen die Schwaben den A 35 (der auch A 30 oder A 40 heißen könnte) ins Rennen schicken, der mit 340 PS und 430 Newtonmetern schon sehr kräftig ist. Eine Stufe darüber rangiert besagter A 50, für den auch weiterhin der Name A 45 im Spiel ist. Während andere A-Klasse-Varianten demnächst eine Neunstufenautomatik nutzen, verwendet AMG wie gehabt einen Doppelkuppler mit sieben Fahrstufen. Serienmäßig fährt der A 50 dafür mit Allradantrieb vor.