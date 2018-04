Mercedes-AMG A 45/A 35 W177 (2018): PS, Preis, erste Infos

Video: Mercedes-AMG A 45 (2018) A 45 mit mehr als 400 PS Zur Videoseite

Mit dem Mercedes-AMG A 35 kommt noch 2018 ein neues Einstiegsmodell auf den Markt. Das hat AMG-Chef Tobias Moers im AUTO BILD-Interview verraten. Damit bringt AMG einen Konkurrenten für Audi S3 und VW Golf R. Später folgt dann auch der stärkere A 45. Die AUTO BILD-Erlkönigjäger haben ihn bereits in der Nähe des AMG-Testcenters am Nürburgring erwischt. An der Front sind die schmalen Scheinwerfer zu erkennen, ganz neu ist der Kühlergrill mit großem Stern. AUTO BILD vermutet, dass sich hinter der Tarnfolie das neue AMG-Markengesicht mit Panamericana-Grill verbirgt. Die breite Spur könnte ein Beweis dafür sein, dass die Affalterbacher derzeit an einem neuen variablen Fahrwerkssystem inklusive speziellem Rennstreckenmodus arbeiten. Denn der A 45 soll sowohl für die Strecke als auch für den Alltag geeignet sein.