Mercedes-AMG A 45 W177 (2018): PS, Preis, A 50 — 16.02.2018

A 45 mit mehr als 200 PS Literleistung



Autoren: Elias Holdenried, Jan Götze

er A 45 greift wieder an! Mercedes-AMG entwickelt den Kompaktsportler grundlegend neu und verpasst ihm mehr als 400 PS. AUTO BILD hat eine neue Zeichnung, die zeigt, wie das neue Topmodell der A-Klasse aussehen könnte. Schon vorher haben die Erlkönigjäger den A 45 in der Nähe des AMG-Testcenters am Nürburgring erwischt. Gegenüber den ersten Erlkönigfotos wurde ein wenig Tarnung abgelegt: An der Front sind die schmalen Scheinwerfer zu erkennen, ganz neu ist der Kühlergrill mit großem Stern. AUTO BILD vermutet, dass sich hinter der Tarnfolie der Panamericana-Grill verbirgt, womit auch der kleine A 45 ans AMG-Markengesicht angepasst wird.Die breite Spur könnte ein Beweis dafür sein, dass die Affalterbacher derzeit an einem neuen variablen Fahrwerkssystem inklusive speziellem Rennstreckenmodus arbeiten. Der Vierzylinder ist komplett neu und soll dank Mildhybrid und E-Boost-Effekt die Baureihe krönen und über 400 PS leisten. Der Zweilitermotor soll im neuen Modell eine Literleistung von 200 PS überschreiten. Noch 2018 soll der neue PS-König im Hot Hatch-Segment an den Start gehen. AUTO BILD vermutet, dass das neue Modell etwas teurer wird als der aktuelle A 45, der bei 51.527 Euro startet. Interessant wird die Namensgebung des neuen Topmodells: Experten vermuten, dass der A 45 mit der neuen Generation zum A 50 mutiert. Zwischen A 250 und A 50 wäre dann noch Platz für ein neues Modell, das A 35 heißen könnte.