Mercedes-AMG C 63 S (2017): Sidney Hoffmann — 02.02.2017 Sidneys Camo C 63 S wird verkauft Der Mercedes-AMG C 63 S von PS-Profi Sidney Hoffmann steht wieder zum Verkauf. Der Preis ist heftig! AUTO BILD hat alle Informationen!

D

Mercedes C 63 S von Sidney Hoffmann Edition1, über 600 PS, absolutes Unikat



Aufpreis von rund 25.000 Euro für das Tuning



Bei den 20-Zoll-Felgen handelt es sich um mehrteilige Schmidt-FS-Räder. Stückpreis ab 1313 Euro.

Autor: Jan Götze

as hat nicht lange gehalten: Sidney Hoffmanns Mercedes-AMG C 63 S steht schon wieder zum Verkauf! Der Preis ist allerdings heftig, gerade wenn man den PS-Profi-Leitspruch "Tuning wird beim Wiederverkauf nicht bezahlt" berücksichtigt!Saftige 99.890 Euro möchte der Mercedes-Händler für den Camo-Benz mit nur 15.000 Kilometern auf der Uhr haben. Das Basisfahrzeug ist ein Mercedes-AMG C 63 S Edition 1 Baujahr 2015. Ehemaliger Neupreis laut Händler: 117.037 Euro. Zusätzlich zur umfangreichen Serienausstattung verfügt Sidneys eigentlich silberner C 63 auch über Keramikbremsen und das Burmester-Soundsystem. Für die nötige Tiefe hat Sidney direkt nach dem Kauf KW-Gewindefedern (ab 749 Euro) installiert. Als nächstes folgten ein Klappenauspuff von Friedrich Motorsport inklusive 200-Zellen-Sportkats (ab 3670 Euro), mehrteilige 20-Zoll-Schmidtfelgen (rund 6000 Euro) und eine Camouflage-Folierung (rund 3000 Euro). All diese Umbaumaßnahmen sind im aktuellen Kaufpreis von knapp 100.000 Euro inbegriffen. Optional wird noch eine Leistungssteigerung auf 643 PS und 820 Nm (Serie 510 PS und 700 Nm) angeboten, allerdings ohne Garantie Trotz der Tuningmaßnahmen im Wert von 15.000 Euro erscheint der aufgerufene Preis hoch – auch mit prominentem Vorbesitzer. Vergleichbare C 63 S Limousinen inklusive "Edition 1 Paket", Keramikbremse und mattsilbernen Lack (magno) mit vierstelligen Laufleistungen gibt es vom Vertragshändler bereits ab etwa 75.000 Euro. Also rund 25.000 Euro weniger! Wer auf das "Edition 1 Paket" und Tuning verzichten kann, der bekommt ähnliche C 63 S sogar für circa 68.000 Euro. Kurze Historie zu Sidneys C 63 S: Auf der Essen Motor Show 2015 enthüllt der PS Profi das nagelneue Camouflage-Design seines AMG . Bereits im April 2016 verkauft Sidney Hoffmann den C 63 an eine Montagefirma, die den umgebauten AMG als Werbefahrzeug nutzt. Jetzt steht der Camo-Benz bei einem Mercedes-Händler in Hagen für 99.890 Euro zum Verkauf.