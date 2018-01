Mercedes-AMG G 63 (2018): Neue Infos — 29.01.2018 Die ersten Infos zum G 63 Nach der regulären Mercedes G-Klasse kommt Ende 2018 die Neuauflage des AMG G 63 mit bis zu 612 PS. AUTO BILD hat neue Infos!

Für den sportlichen Look bekommt der G 63 auffälligere Endrohre und eine noch breitere Spur.

Autor: Katharina Berndt

Nach 35 Jahren legt Dailer die Mercedes G-Klasse neu auf – klar, dass auch AMG einen neuen G 63 bringt. Um sich von der regulären Version abzuheben, kommt die AMG-Version mit anderen Front- und Heckschürzen. Außerdem bekommt der Mercedes-AMG G 63 zusätzliche Lufteinlässe, auffälligere Endrohre, eine noch breitere Spur und größere Radhäuser.gibt's eine elektromechanische Lenkung und Einzelradaufhängung an der Vorderachse. Auch an derdreht AMG: Im Maschinenraum des neuen G 63 dürfte der Vierliter-V8-Biturbo mit bis zu 612 PS zum Einsatz kommen. Auch in Sachen Assistenzsysteme legt die G-Klasse zu – bis zu einer Geschwindigkeit bis 130 km/h soll sie vollständig autonom fahren. AUTO BILD rechnet zum Marktstart Ende 2018 mit einem Preis von rund 140.000 Euro.