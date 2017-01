Mercedes-AMG GLC 63 (2017): Erlkönig — 30.01.2017 GLC 63 Coupé mit V8 Nach dem GLC 43 arbeitet AMG am nächsten Topmodell des SUVs: Der GLC 63 kommt mit dem V8-Antrieb des neuen E 63 – auch als Coupé. Erlkönigfotos!

D

Mercedes-AMG bringt den GLC 63 auch als Coupé auf den Markt.

Autor: Jan Götze

ie AUTO BILD-Erlkönigjäger haben den kommenden Mercedes-AMG GLC 63 zusammen mit dem GLC 63 Coupé bei Wintertests erwischt. Damit man das neue V8-Topmodell auch als solches erkennt, bekommt das SUV das entsprechende Outfit: geänderte Schürzen mit größeren Lufteinlässen, einen Vierrohrauspuff und neue Felgen , durch die eine Keramikbremse blitzt. Mit dem 63er-Zusatz wird erstmals ein V8 im Mercedes GLC zum Einsatz kommen! Aktuell ist noch der Mercedes AMG GLC 43 mit Dreiliter-V6 und 367 PS das Topmodell des GLK-Nachfolgers.Anders als bisher vermutet, bekommt der GLC 63 aller Voraussicht nach nicht das Antriebspaket aus dem C 63 (S) . Mercedes-AMG-Geschäftsführer Tobias Moers ließ in einem Interview durchblicken, dass der GLC 63 auf den Antrieb des neuen E 63 setzen wird. Der Grund könnte der Allradantrieb sein. Die Ausbaustufe des Vierliter-V8-Biturbo aus dem C 63 und AMG GT wird aktuell nur mit Hinterradantrieb angeboten. Vermutlich gibt es den neuen GLC 63 also nicht nur in zwei Karosserievarianten, sondern auch in zwei Leistungsstufen. Sollten die Motoren eins zu eins aus dem neuen E 63 übernommen werden, gibt es den GLC 63 also mit 571 PS und als GLC 63 S mit 612 PS. Der Allradantrieb und die Neungang-Automatik soll der GLC 63 serienmäßig bekommen. Weder zum Preis noch zum Marktstart macht Mercedes-AMG Angaben. AUTO BILD rechnet damit, dass der GLC 63 im Herbst 2017 präsentiert und circa 80.000 Euro kosten wird.