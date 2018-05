J a, auch bei uns wird über den Sinn oder Unsinn hochgezüchteter Performance-SUVs diskutiert. Das physikalische Paradoxon, einen schwergewichtigen Hochsitz auf a, auch bei uns wird über den Sinn oder Unsinn hochgezüchteter Performance-SUVs diskutiert. Das physikalische Paradoxon, einen schwergewichtigen Hochsitz auf Sportwagen zu trimmen, wird dabei genauso ins Feld geführt wie die damit verbundene ökologische Unvernunft. Aber zumindest als Demonstration des technisch Machbaren lassen sie sich rechtfertigen, und Mercedes-AMG setzt mit dem neuen GLC 63 nun alles daran, die querdynamische Messlatte bei den dynamischen Dickschiffen ein Stück höherzulegen.

AMG würzt den GLC mit allerlei Dynamikzutaten nach

Video: Mercedes-AMG GLC 63 S (2017) So fährt der GLC mit 510 PS Zur Videoseite Dafür bedient man sich zunächst des bekannten Vierliter-V8-Biturbos und verblockt ihn mit der neuen, hauseigenen Neunstufen-Automatik. Den Kraftfluss der 510 PS starken S-Version verwaltet ein hecklastiger Allradantrieb mit vollvariabler Momentenverteilung und elektronischem Sperrdifferenzial an der Hinterachse. Das Luftfahrwerk mit adaptiven Dämpfern – die mit ihrer kontinuierlichen Verstellung auch als Wankstabilisierung agieren – und die sportliche Parameterlenkung gehören zur Serienausstattung aller 63er-GLC. Die Hardware kommt Ihnen bekannt vor? Zu Recht: Die Allradtechnik ist eng verwandt mit der des neuen E 63 und verspricht auch im SUV ein besonders agiles Handling und hohe Fahrstabilität. Als weitere Dynamikzugaben schraubt AMG optionale Keramikbremsen und mit Michelin Pilot Sport 4S besohlte Schmiederäder in 21 Zoll unter die verbreiterten Radläufe.

Der Standardsprint ist in unter vier Sekunden abgehakt

Supersportler im SUV-Gewand: In 3,7 Sekunden geht der GLC 63 aus dem Stand auf Tempo 100. AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO BILD SPORTSCARS Klingt so gar nicht nach Komfortschaukel, oder? Wie ernst es die Schwaben mit der Sportlichkeit meinen, wird sofort klar, wenn der Fahrer die straff gepolsterten Performance-Sitze erklimmt und zum ersten Mal den Zündschlüssel dreht: Der V8 erwacht mit drohen- dem Hämmern, um danach ungeduldig schnaubend gegen die nasse Anfahrkupplung zu stupsen. Vor lauter Anspannung lässt der Dicke beim Anrollen die Reifen schubbern. Die Lenkung geht strammer als im Sportler AMG GT, während die Automatik selbst bei sanft streichelndem Gasfuß im Komfort-Setting nur widerwillig die höchstmögliche Übersetzung herausrückt. Das Luftfahrwerk – in der Pressemappe noch für seinen hohen Abrollkomfort gepriesen – überträgt selbst kleine Unebenheiten ungeniert in den Steiß des Fahrers. Schnell wird klar: Mit dem entschleunigenden Fahrgefühl seiner zivilen GLC-Brüder hat der 63er nichts am Hut.Drei Tastendrücke später, und auch das letzte bisschen Weichmacher ist herausgepresst: Im Race-Mode bolzt der Zweitonner in 3,7 Sekunden auf Landstraßentempo, schnellfeuert mit schnalzenden Zwischengassalven durch die Fahrstufen und beißt sich die Keramikscheiben so lange glutrot, bis glühende Carbonspreizel als Funkenflug aus den Radhäusern ins Dunkel der Nacht sprühen. Alter Schwabe, was für ein Tier!

Auf der Rennstrecke lässt es der Zweitonner richtig fliegen

Unglaublich: Der dicke Benz schafft den Sachsenring in 1:37,89 min – keine Chance für die Konkurrenz. Wer derart auf Angriff gepolt ist, der scheint tatsächlich nur ein Ziel zu kennen: die kleine Nordschleife des Ostens in Hohenstein-Ernstthal. Beim ersten Abtasten des Grenzbereichs auf dem Sachsenring sorgen die im Vergleich zum Porsche Cayenne höhere Sitzposition und die aus der Mittellage etwas verzögert ansprechende Lenkung noch für ein leicht mulmiges Gefühl. Doch nach ein paar schnellen Kurven hat man sich daran gewöhnt und es regiert der Spaß am querdynamischen Exzess: Auf der gut dosierbaren Bremse staucht sich der GLC sicher in die Radien und hält seine Vorderachse bis in den Scheitel präzise auf Kurs. Die steinharten Adaptivdämpfer drücken im Kurvenverlauf derart unnachgiebig gegen die fliehenden Massen, dass das Heck ins Pumpen gerät. Ein kurzer Lupfer am Gas, und die Hinterachse steppt ins Übersteuern, sodass man im kontrollierten Drift sauber zurück auf die Ideallinie choreografiert. Dieses heckagile Handling kann wahrlich begeistern!