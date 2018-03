Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé (2018): Test, Daten, PS, Motor — 07.03.2018 GT 4-Türer mutiert zum stärksten AMG Mercedes-AMG bringt den viertürigen GT in drei Leistungsstufen und mit aktiver Aerodynamik. AUTO BILD hat alle Infos zu GT 53, GT 63 und GT 63 S und die Sitzprobe!

Vorstellung: GT 4-Türer Coupé als GT 53, GT 63 und GT 63 S



Das Design des AMG GT 4-Türers ist bullig und typisch Mercedes.

Bestellbar ist der viertürige GT ab Sommer 2018



Innenraum: So viel Platz kommt unerwartet

Weißes Leder ist super empfindlich

Das Cockpit ist aus anderen Mercedes-Modellen bekannt: Widescreen und Lüftungsdüsen im Jet-Design inklusive.

Ausstattung: V8-Styling Paket für den GT 53

Eigens für den GT entwickelter Raumduft



Wer das sogenannte Aero-Paket ankreuzt, bekommt einen größeren Frontspoiler und einen feststehenden Heckflügel.

Connectivity: S-Klasse Facelift lässt grüßen



Mercedes hat die acht Schalter auf der Mittelkonsole zu sogenannten Displaytasten weiterentwickelt.

Motoren: GT 63 S ist das aktuell stärkste AMG-Modell



Schon die schwächste Variante, der GT 53, soll 285 km/h schaffen.

Technische Daten: Zwei Motoren, drei Leistungsstufen



Autor: Jan Götze Fazit Der viertürige AMG GT hat alles: Power, Platz, Prestige und ein tolles Design. Als GT 63 S ist er nicht nur der stärkste AMG, sondern auch ein richtig schönes Auto. Im Innenraum überzeugt der Viertürer mit sehr guten Platzverhältnissen vorne wie hinten, die Materialien und Verarbeitung sind super. Mit dem neuen AMG-Viertürer schicken die Affalterbacher beste Grüße in Richtung RS 7, Panamera Turbo und M6 Gran Coupé.



Neuland für Mercedes-AMG: Auf dem Autosalon Genf (8. bis 18. März 2018) präsentieren die Affalterbacher den ersten viertürigen Sportwagen. Nach GT GT R und den Rennversionen GT 3 und GT 4 geht das nächste Mitglied der GT-Modellfamilie an den Start. Ein großes Geheimnis war bisher der Name und der ist leider etwas einfallslos. Derheißt schlicht. Die Bezeichnung ist allerdings das einzig langweilige Detail am neuesten Modell von Mercedes-AMG. Das Design ist bullig und typisch Mercedes. Die Front hat eine lange Motorhaube mit zwei Powerdomes und stark ausgestellte Radhäuser. Derdarf natürlich auch beim viertürigen GT nicht fehlen. Ansonsten erinnert der GT ein wenig an einen Mix aus S 63 Coupé Facelift und CLS 53 . Die Verwandtschaft zum AMG GT wird vor allem am Heck mit den schmalen Rückleuchten deutlich. Dafür sind die hinteren Radhäuser nicht so stark ausgestellt wie die vorderen.Mercedes-AMG bietet den viertürigen GT inan. Dasaus demund mutiert so fast schon nebenbei zum. Zumindest solange, bis das Hypercar Project One an den Start geht. Das Einstiegsmodell ist dermit, dazwischen positioniert sich der. Optisch lassen sich GT 53 und GT 63 am leichtesten durch die Endrohre unterscheiden. Der GT 53 kommt mit vier runden Auspuffrohren, während die V8-Modelle auf vier eckige Rohre setzen. Alle drei Motorisierungen sindund werden frühestens. Einen Preis nennt Mercedes-AMG aktuell noch nicht. Klar ist aber, dass der komplett in Affalterbach entwickelte. AUTO BILD geht davon aus, dass dasstarten wird.Beim AMG GT 4-Türer Coupé fangen wir mal mit den hinteren Sitzen an. Natürlich hat Mercedes-AMG die sogenanntemit zwei Einzelsitzen im Fond auf die Messe gestellt. Das weckt keine guten Erinnerungen, denn in einem Aston Martin Rapide in Viersitzer-Konfiguration sitzt es sich hinten sehr beengt. Umso größer ist die Überraschung im AMG: Hier droht kein klaustrophobischer Anfall. Und es gibtmindestens auf Premium Economy-Niveau. Bei dersieht es da schon etwas anders aus – mit 1,83 Metern stoße ich zwar oben noch nicht an, aber ab 1,85 Meter könnte es hinten eng werden.Platzwechsel: Das edle weiße Leder in Reihe eins hat nach ein paar Stunden auf der Messe arg gelitten. Und schwarze Streifen auf den Fußmatten und den Einstiegen sind das Ergebnis vom ständigen Ein- und Aussteigen. Derist gewohnt gut, der helle Alcantara-Dachhimmel sorgt für ein luftiges Raumgefühl. Die Zugehörigkeit zur GT-Familie ist im Innenraum an der Mittelkonsole mit V8-Layout erkennbar. Statt normaler Schalter wie im AMG GT Coupé und Roadster bekommt der Viertürer sogenanntefür Dämpfereinstellung, ESP und mehr. Diese zeigen die Symbole allerdings nur bei eingeschalteter Zündung, und so bleiben die Tasten bei der Sitzprobe schwarz. Ebenfalls neu ist das Touchpad, das es so bisher nicht in den GT-Modellen gab. Dahinter befindet sich immer noch der zu weit hinten positionierte Gangwahlhebel. Sicherlich Geschmackssache, aber beim Einlegen einer Fahrstufe komme ich mir immer vor wie ein T-Rex. Das Cockpit-Layout ist aus anderen Mercedes-Modellen bekannt: Widescreen-Cockpit und Lüftungsdüsen im Jet-Design inklusive. Das Performance-Lenkrad mit galvanisierten Knöpfen und Touchpads wurde für den Viertürer noch mal überarbeitet und liegt sehr gut in den Händen. Einen kleinen Abzug in der B-Note gibt es allerdings für die Abdeckung unterhalb der Klima-Bedieneinheit, die sich leider gar nicht wertig anfühlt und anhört. Ansonsten ist diealler Teile und Materialien tadellos. Dasdes viertürigen Sportwagens gibt Mercedes-AMG mitan. Die Sitze lassen sich nur beim Fünfsitzer umklappen, dann wächst der Kofferraum auf maximal 1324 Liter.Die Ausstattungsliste des viertürigen GT ist umfangreich und unterscheidet sich zum Teil zu GT 53 und GT 63. Alle viertürigen GT eint derund die. Doch schon beimbeginnen die Unterschiede. Beim Einstiegsmodell GT 53 setzt Mercedes-AMG auf ein Fahrwerk mit Stahlfedern und verstellbaren Dämpfern, währen die V8-Versionen GT 63 und GT 63 S auf eine Luftfederung setzen, die auf dem AMG Ride Control+ Fahrwerk basiert. Für das gute Gewissen hat AMG die Achtender mitausgestattet, die nur bei Teillast im Comfort-Modus aktiv ist. Weitere Unterschiede gibt es bei der Dimensionierung der, die in erster Linie an den Farben der Bremssättel erkennbar ist – Silber für den GT 53, Rot für den GT 63 und Gelb für den GT 63 S. Für alle Motorisierungen gibt es gegen Aufpreis eine Keramikbremse mit goldenen Sätteln. Ab Werk liefert Mercedes-AMG GT 53 und GT 63 mit 19-Zoll-Felgen aus, dem Topmodell spendieren die Affalterbacher 20-Zöller. Auf Wunsch gibt es auch Räder in 21-Zoll.Ebenfalls gegen Aufpreis gibt es jede Mengefür den viertürigen AMG GT. Ein kurzer Auszug: Night-Paket, Chrom-Paket, zwei verschiedene Carbon-Pakete und das Dynamic Plus-Paket. Wer das sogenannte Aero-Paket ankreuzt, bekommt zusätzliche Flics an der Front, einen größeren Frontspoiler und einen feststehenden Heckflügel. Serienmäßig verfügt der viertürige GT über aktive Aerodynamik. Dazu zählen das vom AMG GT R bekannte Airpanel in der vorderen Schürze und ein zweistufig ausfahrbarer Spoiler. Mercedes-AMG hat sogar an die Leute gedacht, die gerne etwas dicker auftragen und bietet ab Werk für den GT 53 ein sogenanntes V8-Styling Paket an mit dem der GT 53 optisch zum GT 63 wird – perfekt für Poser. Nur für das Topmodell GT 63 S gibt es die, Multibeam-LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten bekommen alle GT. Bei denwurde auch noch mal nachgelegt. Je nach Ausstattung stehen bis zu sechs Programme zur Wahl (Glätte, Comfort, Sport, Sport+, Race und Individual). Noch differenzierter soll das Fahrverhalten über das neue Programm AMG Dynamics abgestimmt werden können, das sich an die Skills des Fahrers (Basic, Advanced, Pro und Master) richten soll und die Fahrhilfe anpasst. Eine Premiere für Mercedes-AMG ist der eigene Raumduft, der speziell für den viertürigen AMG GT entwickelt wurde.Das bekannte Widescreen-Cokcpit mit zwei je 12,3 Zoll großen Displays gehört zur Serienausstattung der V8-Modelle und kostet nur im GT 53 Aufpreis. Ganz neu ist die zusätzliche Anzeigenart Supersport mit Motorsport-Features wie Schaltblitzen. Auch die inzwischen aus fast allen Mercedes-Modellen bekannten Touchknöpfe im Lenkrad bekommt der viertürige GT, der damit immerhin das erste Modell der GT-Familie mit diesem Feature ist. Alle, die auf MBUX im GT Viertürer gehofft haben, werden enttäuscht sein: Das hochmoderne System bleibt erst mal der neuen A-Klasse vorbehalten. Dafür hat Mercedes die acht Schalter auf der Mittelkonsole zu sogenanntenweiterentwickelt. Die Knöpfe für Radio, Navi etc. sind jetzt kapazitiv und reagieren auf Annäherung per Finger. Die übrigen Connectivity-Funktionen lassen sich kurz und knapp zusammenfassen: Alles, was für das S-Klasse Facelift gut ist, übernimmt der viertürige GT. Ein nettes Gimmick ist diemit der sich Besitzer wie Rennfahrer fühlen sollen. Per App können über 80 fahrzeugspezifische Daten abgerufen und gespeichert werden.Mercedes-AMG bietet den GT Viertürer mitan. Diekommt mit dem aus dem CLS 53 bekannten, elektrischem Zusatzverdichter und Abgasturbolader. Der Sprint von 0-100 km/h dauert im GT 53 dank Allradantrieb 4Matic+ nur. Anders als die meisten Mercedes-Modelle, darf der viertürige GTauf die Bahn – da merkt man die Zugehörigkeit zur GT-Familie, die alle ohne elektronische Fessel unterwegs sind. Schon der GT 53 sollschaffen. Deutlich schneller ist der. Dazu setzen die Affalterbacher auf den Vierliter-V8-Biturbo mit. Das ist die Leistungsstufe, die auch im AMG GT R zum Einsatz kommt. Im viertürigen GT setzt Mercedes-AMG aber noch einen drauf und pusht denzur. Bisher war bei maximal 612 PS Schluss, doch jetzt gibt es denmaximalem Drehmoment. Damit mutiert der GT 63 S vorerst zum stärksten erhältlichen AMG-Modell. Trotzsprintet das Topmodell in• Motor: Reihensechszylinder-Benziner • Hubraum: 2999 ccm • Leistung: 320 kW () plusbei 6100 U/min • max. Drehmoment: 520 Nm plus 250 Nm EQ Boost bei 1800 bis 5800 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 4,5 s • Topspeed: 285 km/h • Verbrauch: 9,1 - 9,4 l/100 km • Gewicht: 2045 Kilo.• Motor: V8-Biturbo • Hubraum: 3982 ccm • Leistung: 430 kW () bei 5500 bis 6500 U/min • max. Drehmoment: 800 Nm bei 2350 bis 5000 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 3,4 s • Topspeed: 310 km/h •Verbrauch: 11,0 - 11,2 l/100 km • Gewicht: 2100 Kilo.• Motor: V8-Biturbo • Hubraum: 3982 ccm • Leistung: 470 kW () bei 5500 bis 6500 U/min • max. Drehmoment: 900 Nm bei 2500 bis 4500 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 3,2 s • Topspeed: 315 km/h •Verbrauch: 11,2 l/100 km • Gewicht: 2120 Kilo.