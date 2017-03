Mercedes-AMG GT Concept (2017): Erlkönig — 17.03.2017 So stellt sich AMG einen Hybrid vor Das Mercedes-AMG GT Concept gibt einen Ausblick auf den viertürigen AMG GT. Mit an Bord: Hybridtechnik und mehr als 800 PS! Erste Erlkönigfotos!

Das Heck des Erlkönigs ist besonders stark getarnt und erinnert an den BMW 6er der Generation E63.

Konkurrenz für Audi RS 7 und Porsche Panamera



Laut Mercedes-AMG liefert das Showcar bereits einen konkreten Ausblick auf den viertürigen AMG GT.

Das Design ist typisch AMG



Die horizontalen Rückleuchten sind typisch für den AMG GT. Beim Concept wurden sie leicht überarbeitet.



Autor: Jan Götze

UTO BILD hat den viertürigen Mercedes-AMG GT als Erlkönig erwischt! Die Studie Mercedes-AMG GT Concept stand gerade noch auf dem Autosalon Genf 2017, die Serienversion ist fürs Frühjahr 2018 angekündigt. Der frühe Erlkönig ist extra stark getarnt und lässt kaum Schlüsse auf das finale Design zu.Details wie die Keramikbremse und der vierflutige Auspuff sind aber bereits zu erkennen. Scheinwerfer und Kühlergrill sind unverkennbar Mercedes, was man vom Heck aktuell nicht behaupten kann. Die Tarnprofis haben ganze Arbeit geleistet und dem Erlkönig einen Buckel im Bangle-Stil des BMW 6er E63 aufgeschnallt. Zudem wurde das Kennzeichen eine Etage höher angebracht als eigentlich vorgesehen. Einzig die vom AMG GT bekannten schmalen Rückleuchten lassen sich trotz heftiger Tarnung erkennen. Ähnlich wie die Studie erinnert auch der erste Erlkönig im Profil stark an den CLS.Mit dem Mercedes-AMG GT Concept liefert Daimler gleich einen doppelten Ausblick auf die Modellzukunft. Zum einen kündigt Mercedes-AMG den Ausbau der GT-Familie an. Soll heißen: Der viertürige GT kommt als Konkurrent für Audi RS 7 und Porsche Panamera . Zum anderen soll das Showcar zeigen, dass sich Mercedes-AMG mit alternativen Antrieben beschäftigt.Der viertürige AMG GT wäre nach SLS AMG und AMG GT (Coupé) das dritte Modell, das komplett in bei Mercedes-AMG in Affalterbach entwickelt wird und das erste Auto, das das neue Kürzel "EQ Power+" trägt. Unter dieser Bezeichnung sollen in Zukunft alle extra starken Hybridmodelle von Mercedes-AMG laufen. Wer jetzt an langweilige Plug-in-Hybride denkt, die auf maximale Sparsamkeit getrimmt sind, der kennt Mercedes-AMG schlecht. Die Leistungsprofis versprechen einen Mix aus Fahrdynamik und Effizienz. Die Lösung: Ein V8-Benziner wird mit einem E-Motor kombiniert. Laut AMG soll dieser Hybridantrieb bis zu 600 kW mobilisieren, also rund 815 PS. Dank Allradantrieb 4Matic+ sollen 100 km/h in weniger als drei Sekunden erreicht werden.Auch optisch ist das Showcar ein echter AMG GT. Der Frontspoiler im A-Wing-Design, die Powerdomes und der Panamericana-Grill sind unverwechselbare AMG-Designmerkmale, die auch das GT Concept übernimmt. Für den Wow-Effekt sind die seitlichen Streben des Kühlergrills rot lackiert. Besonders stolz sind die AMG-Männer auf die neue Leuchtgrafik der Scheinwerfer, bei der eine freie Lichtschnur zum Einsatz kommt. Sehr futuristisch und (noch) nichts für die Serie sind die kleinen Kameras anstelle der Außenspiegel. Auch die Chromfelgen sind vermutlich dem Concept vorbehalten, dahinter verbirgt sich eine bereits erhältliche Keramikbremse.Auch das Heck ist insgesamt sehr seriennah. Die schmalen Rückleuchten sind unverwechselbar AMG GT. Der Diffusor und das mittige Auspuffrohr im Bugatti Veyron-Style werden für die Serienversion bestimmt noch entschärft. Dennoch betont Mercedes-AMG, dass das Showcar gar nicht mehr so weit von der Serienversion entfernt sei und bereits einen mehr als konkreten Ausblick auf den viertürigen AMG GT liefere. Ab Frühjahr 2018 plant Mercedes den Angriff auf Porsche Panamera Turbo, BMW M6 Gran Coupé und Audi RS 7.