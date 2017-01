Mercedes-AMG R50 (2018): Vorschau und Motor — 06.01.2017 Mercedes greift die Hypercars an Mit 1300 PS und 1300 Kilogramm soll der Mercedes-AMG R50 Ferrari LaFerrari, Bugatti Chiron und Co. das Fürchten lehren.

M

1300 Kilogramm treffen auf 1300 PS



Auf der CES 2017 zeigte Mercedes zur Begrüßung diese Silhouette des AMG R50.

1300

Drei E-Motoren plus ein V6



Video: Mercedes-AMG R50 (2017) Hypercar mit Flügeltüren Zur Videoseite

1300

1300

Scharfe Optik, sichere Technik



Autor: Georg Kacher

al ehrlich: Momentan erreicht das heißeste Eisen von Mercedes bestenfalls Zimmertemperatur. Denn das dynamische Talent des AMG GT bleibt doch, ähh, überschaubar. Zum 50. Jubiläum der schnellen AMG-Truppe muss also etwas richtig Scharfes her. Ein Mittelmotor-Monster, das in einem Atemzug mit den Hypercars Ferrari LaFerrari Porsche 918 Spyder oder auch Bugatti Chiron genannt wird.Gebongt! Eine Kleinserie ist schon genehmigt und bereits auf der IAA 2017 soll das Hypercar-Projekt X1 Premiere feiern. AMG R50 könnte der zweisitzige Formel-1-Renner mit Straßenzulassung anlässlich des Geburtstags heißen. AMG kalkuliert mit einem Leergewicht vonKilo – bei einer Nennleistung von 1300 PS. Nur zum Vergleich: Der 16-Zylinder des Bugatti bringt es zwar auf noch phänomenalere 1500 PS, muss aber rund 1900 Kilo bewegen. Bei der Beschleunigung setzen die Reifen ohnehin allen die (fast) gleichen Limits, trotz des Allradantriebs geht es auf Tempo 100 kaum schneller als in 2,5 Sekunden. Wie Ferrari und McLaren verwendet auch AMG ein ebenso stabiles wie leichtes Monocoque aus Carbon , spendiert zusätzlich eine aktive Aerodynamik – das vielfältig verstellbare Luftleitwerk wirkt entweder bremsend oder erhöht den Anpressdruck in schnellen Kurven. Herausragendes Designelement und Markenzeichen des R50 werden die grazilen Flügeltüren im Stil des Ur-SL von 1954 sein.Um die beeindruckendenPS zusammenzutrommeln, bemühen die AMG-Strategen nicht nur einen, sondern tatsächlich gleich vier Motoren. Der dreifach aufgeladene 1,6-Liter-V6 soll in Verbindung mit der neuen Hochvoltarchitektur rundPS an alle vier Räder verteilen. Für den Löwenanteil am Powerplay sind die drei E-Motoren zuständig. Die elektrisch angetriebenen Vorderräder machen die geflügelte Carbon-Flunder außerdem zum 4x4-Boliden. Die Hinterradlenkung und ein Aktivfahrwerk, das jedes Rad einzeln ansteuern kann, sollen als weitere Dynamikschmankerl für eine atemberaubende Straßenlage auf Rennsportniveau sorgen.Die abgefahrene Optik des AMG-Ausnahmeathleten lässt uns sofort " Le Mans !" rufen. Und ganz Ähnliches dürfte sich der Fahrer denken, der extrem tief in einer Mulde direkt über dem Asphalt sitzt. Die Beine müssen nach oben leicht angewinkelt werden, Pedalerie und Lenkrad lassen sich verstellen und so Piloten unterschiedlicher Statur anpassen. Um die Stirnfläche der schlanken Cockpit-Kanzel und damit den Luftwiderstand so klein wie möglich zu halten, liegen die Sitzschalen verhältnismäßig dicht beieinander – Fahrer und Beifahrer sollten sich also schon verstehen. Klar, dass auch der AMG R50 ein echter Mercedes – und damit extrem sicher – sein muss. Dabei erkennen neue Assistenzsysteme das Potenzial des Fahrers, schaffen Vertrauen zwischen Mensch und Maschine, tasten sich im Dialog vorsichtig heran an die extreme Längs- und Querbeschleunigung des Über-Mercedes. Auf der Rennstrecke kann der Wagen sogar selbsttätig den Bremspunkt setzen, die Einlenkphase unterstützen und der Ideallinie folgen. Der Preis dafür? Auf jeden Fall siebenstellig.