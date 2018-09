"Keine Elektronik ist so schnell wie mein Fuß", meinten einige Autofahrer noch in den 1970er Jahren. Und als 1978 Mercedes-Benz in der S-Klasse der Baureihe W116 das ABS einführte, eine Bremse die elektronisch geregelt immer wieder den Bremsdruck verringerte, war es erst einmal ganz vorbei. Die rubbelnde Bremse hatte schnell ihren Namen weg. Abwertend "Stotterbremse" wurde sie im Volksmund genannt.