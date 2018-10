Vorstellung: Eleganter als der Vorgänger

Die Mercedes B-Klasse macht es wie die A-Klasse! Das angestaubte Image soll auch hier verschwinden. Mithilfe einer sportlichen Linienführung und MBUX versucht Mercedes, den Minivan auf den Stand der Zeit zu bringen. Präsentiert wird sie auf dem Pariser Autosalon 2018 (2. bis 14. Oktober 2018) . Optisch gelingt das Unterfangen. Die neue B-Klasse wirkt weniger bieder als der Vorgänger und erhält einen Frische-Kick – zumindest bei der sportlichsten Ausstattungslinie. Vorne erhält die B-Klasse hier einen Diamantgrill. In der Basis beleuchtet der Benz seine Umgebung über H7-Scheinwerfer, mehr Licht und eine bessere Optik dank LED-Tagfahrlicht in Doppelfackelausführung versprechen die optionalen LED-Multibeamscheinwerfer.

Das Heck wirkt durch die schmalen Rückleuchten deutlich eleganter. Das sportliche Modell erhält große Lufteinlässe mit Luftleitflügeln. An der Seite fällt die neue Dynamik des Großraum-Kombis besonders auf. Der Radstand ist lang (2,73 m), die Überhänge dagegen relativ kurz. Vor allem die Dachkante und die Umfänge der Säulen fallen im Vergleich zum Vorgänger deutlich schlanker aus. Im Blech verschwindet die verspielte Kante und wird durch eine große Fläche ersetzt. Bei den Felgen kann zwischen 16 und 19 Zoll großen Rädern gewählt werden. Auch am Heck hat die Designabteilung bei der B-Klasse reduziert. Die Rückleuchten wirken wie aus einem Guss und sind viel schmaler als die des Vorgängers. Die Stoßstange beherbergt zwei Auspuffblenden. Bestellbar soll die neue B-Klasse ab 3. Dezember 2018 sein, ausgeliefert wird im Februar 2019.

Innenraum: B-Klasse kommt mit MBUX

Der Innenraum wirkt vertraut: Auch die B-Klasse erhält MBUX!

Wie auch schon bei der A-Klasse ist das dominierende Element im Innenraum das freistehende Instrumentendisplay. Es ist je nach Ausstattung in drei Ausführungen erhältlich, folglich wird die B-Klasse keine analogen Instrumente mehr erhalten. In der Basis sind zwei 7-Zoll-Monitore verbaut, auch eine Kombination aus 7 Zoll für die Instrumente und 10,25 Zoll für das Infotainment ist möglich. Top-Version sind zwei 10,25-Zoll-Bildschirme. Unterhalb der Bildschirmeinheit befinden sich die mittlerweile typischen Lüftungsdüsen in Turbinenoptik, die Sitze besitzen eine flachere Sitzposition und sollen damit bequemer sein. Optional bietet Mercedes erstmals in der B-Klasse Multikontursitze mit Massagefunktion an.

Ausstattung: Verstellbare Rückbank ab Mitte 2019

Der Kofferraum schluckt maximal 1570 Liter, bei umgelegter Rückbank.

Das Wichtigste in der Klasse der Minivans ist der Platz im Innenraum. Hier hat Mercedes der B-Klasse eine um 33 Millimeter größere Ellbogenbreite spendiert, die das Platzangebot für die Insassen vergrößern soll. Das Kofferraumvolumen bleibt annähernd gleich, lässt sich aber durch eine ab Mitte 2019 bestellbare Rückbank mit verstellbarer Lehne besser variieren. Durch die Möglichkeit, die Lehne der Bank flacher oder steiler zu stellen, wechselt das Kofferraumvolumen zwischen 455 und 705 Litern. Wird die Bank komplett umgeklappt, stehen bis zu 1540 Liter zur Verfügung. Um auch längere Gegenstände zu transportieren, soll die Lehne des Beifahrersitzes ab Mitte 2019 optional umlegbar sein. Ebenfalls optional ist die "Energizing"-Sitzkinetik für die Vordersitze. Das Feature verstellt die Neigung der Sitzkissen und der Lehnen in regelmäßigen Abständen, um so das Wechseln der Sitzhaltung zu unterstützen. Auch bei der Fahrerassistenz hebt Mercedes die B-Klasse auf ein neues Level. Zur neuen Generation halten Funktionen aus der S-Klasse Einzug in den Minivan und lassen sie dadurch teilautonom Fahren. Mithilfe des Fahrerassistenz-Pakets kommen der abstandsbasierte Tempomat "Distronic", ein aktiver Spurhalte-Assistent und der aktive Notbrems-Assistent ins Fahrzeug. Zusammen erlauben sie dem Fahrer, die Hände für einen kurzen Moment vom Lenkrad zu nehmen. Die B-Klasse übernimmt das Fahren dann selbstständig. Auch ein Head-up-Display wird optional angeboten, der aktive Bremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung ist dagegen serienmäßig.

Connectivity: MBUX im Minivan

MBUX finden Sie hier im Test. Bei der Vernetzung greift Mercedes ins Firmenregal und bedient sich bei seinem neuen Infotainmentsystem MBUX. Das wurde mit der aktuellen A-Klasse eingeführt und lässt sich stark individualisieren. Zudem bietet das System eine sehr gute Sprachsteuerung, mit der sich sogar Funktionen, wie die Innenraumbeleuchtung oder die Klimaanlage, per Sprach-Befehl bedienen lassen.

Motoren & Preis: Neuer Diesel, neues Doppelkupplungsgetriebe

Neben einem neuen Diesel führt Mercedes auch ein neues Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe ein.

Alle Motoren in der neuen B-Klasse sollen die Grenzwerte der Euro 6d-TEMP erfüllen. Zum Marktstart wird es den Minivan mit drei Diesel- und zwei Benzin-Optionen geben. Den Einstieg in die Dieselwelt macht dabei der aus der A-Klasse bekannte Vierzylinder (OM 608) mit 1,5-Liter-Hubraum, 116 PS und 260 Nm Drehmoment. Die beiden größeren Motorisierungen basieren auf einer angepassten, neuen Version des OM 654 Zweiliter-Motors. Das Ergebnis heißt OM 654q und erfüllt laut Mercedes schon heute die Norm Euro 6d. Die beiden Benzin-Optionen basieren auf dem 1,33 Liter großen M 282-Vierzylinder, der entweder 136 PS und 200 Nm oder 163 PS und 250 Nm erzeugt. Zu Beginn liefert Mercedes alle Motoren ausschließlich mit Doppelkupplungsgetrieben, wobei die größeren Dieselmotoren das neue Achtgang-DCT erhalten. Allradantrieb und ein Handschalter werden nachgereicht. Bei den Preisen darf man auf die Preisentwicklung der A-Klasse schauen. Hier kam es zu einer Preissteigerung von 1300 Euro in der Basis. Auf Grundlage dieser Entwicklung und der Tatsache, dass Mercedes keinen B 160 anbietet, rechnet AUTO BILD mit einem ähnlichen Anstieg bei der B-Klasse. Damit würde der Minivan mit Stern in der Basis bei knapp unter 30.000 Euro starten.

Technische Daten

Benziner:

Mercedes B 180 • (136 PS) • max. Drehmoment: 200 Nm • Verbrauch: 5,6 l/100 km.

Motor : Vierzylinder-Benziner mit Turboaufladung • Getriebe: Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe • Hubraum: 1332 ccm • Leistung: 100 kW• max. Drehmoment: 200 Nm • Verbrauch: 5,6 l/100 km.

Mercedes B 200 • Motor: Vierzylinder-Benziner mit Turboaufladung • Getriebe: Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe • Hubraum: 1332 ccm • Leistung: 120 kW (163 PS) • max. Drehmoment: 250 Nm • Verbrauch: 5,6 l/100 km.

Diesel:

Mercedes B 180 d • Motor: Vierzylinder-Diesel mit Turboaufladung • Getriebe: Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe • Hubraum: 1461 ccm • Leistung: 85 kW (116 PS) • max. Drehmoment: 260 Nm • Verbrauch: 4,4 l/100 km.

Mercedes B 200 d • Motor: Vierzylinder-Diesel mit Turboaufladung • Getriebe: Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe • Hubraum: 1950 ccm • Leistung: 110 kW (150 PS) • max. Drehmoment: 320 Nm • Verbrauch: 4,5 l/100 km.

Mercedes B 220 d • Motor: Vierzylinder-Diesel mit Turboaufladung • Getriebe: Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe • Hubraum: 1950 ccm • Leistung: 140 kW (190 PS) • max. Drehmoment: 320 Nm • Verbrauch: 4,5 l/100 km.