Mercedes-Benz GLE Coupé (2019): Vorschau, Erlkönig, Motor

A

UTO BILD hat Erlkönig-Bilder des neuen Mercedes GLE Coupé . Nach nur drei Jahren Bauzeit bekommt das Coupé-SUV schon eine zweite Generation spendiert. Wie auch der normale GLE, baut das Coupé vermutlich auf einer neuen Plattform auf. Bislang setzten die Stuttgarter noch auf einen veralteten, aus der M-Klasse stammenden Unterbau. Nun könnte die SUV-Version der E-Klasse auch auf der gleichen Plattform (MRA) wie die Limousine stehen. Trotz der starken Tarnung lassen sich schon einige Rückschlüsse auf die Optik der zweiten Auflage ziehen. Viel wird sich aber am Design nicht ändern. Die Front scheint etwas bulliger als beim aktuellen Modell zu werden, außerdem erhält das SUV-Coupé neue Scheinwerfer . An der Seite wirken der Radstand und die Radhäuser unverändert. Neu sind dagegen die deutlich runderen Außenspiegel. Auch am Heck scheint der GLE seine alten Proportionen zu behalten. Neben neuen Rückleuchten, die wahrscheinlich ähnlich tropfenförmig wie bei A-Klasse und CLS werden dürften, wird auch der Kofferraumdeckel neu gestaltet. Die Schürze erhält ebenfalls ein Update. Hier ist trotz Tarnfolie ein neuer Heckdiffusor zu erkennen.