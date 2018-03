Mercedes C-Klasse Coupé/Cabrio Facelift (2018): Alle Infos — 21.03.2018 Facelift für C-Klasse Coupé und Cabrio Nach Limousine und T-Modell bekommen jetzt auch C-Klasse Cabrio und Coupé ein Facelift. Optisch tut sich wenig, dafür gibt neue Technik aus E- und S-Klasse. AUTO BILD hat alle Infos!

Vorstellung: Optisch hält sich Mercedes zurück

Innenraum: Kein Widescreen-Cockpit

Serienmäßig kommen sowohl C-Klasse Coupé als auch Cabrio mit einem klassischen Kombiinstrument.

designt

Ausstattung: Multibeam LED-Scheinwerfer gegen Aufpreis

Ganz neu ist ein Soundsystem mit 225 Watt, das sich zwischen der Basis- und der Burmester-Anlage einsortiert.

Connectivity: S-Klasse-Funktionen verfügbar

serienmäßig

Motoren: Neuer Benziner mit 48-Volt-System

Der neue Benziner kommt zunächst als C 200 mit 1,5 Litern Hubraum.

Technische Daten: Zwei Motoren zum Marktstart

Autor: Katharina Berndt

Nach Mercedes C-Klasse Limousine und T-Modell bekommen jetzt auch Coupé und Cabrio ein Facelift. Optisch ändern sich vor allem Front und Heck sowie das Leuchtendesign. Die Stoßfänger wurden neu gestaltet, der Diamantgrill und LED-Scheinwerfer sind nun serienmäßig. Während sich Mercedes bei der Optik des C-Klasse-Facelifts zurückhält, gibt es auf der technischen Seite einige aufpreispflichtige Neuerungen. So legt die Modellpflege vor allem in den Bereichen Fahrassistenzsysteme und Vernetzung zu. Außerdem steht ein neuer Vierzylinder-Benziner in der Preisliste, der Diesel wurde überarbeitet. Das Facelift von C-Klasse Cabrio und Coupé steht ab Juli 2018 bei den Händlern.Serienmäßig kommen sowohl Coupé als auch Cabrio mit einem klassischen Kombiinstrument – das neue Widescreen-Cockpit gibt es nicht für die C-Klasse. Stattdessen blickt der Fahrer auf zwei Rundinstrumente mit einem 5,5-Zoll-Display dazwischen. Das Zentraldisplay auf der Mittelkonsole misst sieben Zoll. Gegen Aufpreis bietet Mercedes ein digitales Cockpit mit 12,3 Zoll Bildschirmdiagonale an. Das zweite Display auf der Mittelkonsole wächst optional auf 10,25 Zoll. Für beide Bildschirme gibt es drei verschiedene Anzeigestile. Immerhin bekommt die C-Klasse das neue Lenkrad inklusive der aus anderen Mercedes-Baureihen bekannten Touchknöpfe. Im Vergleich zum Vorgänger entfällt der Tempomathebel auf der linken Seite. Die Tempomat-Einstellungen wandern (wie bei der Konkurrenz) ins Lenkrad. Keyless-go-Start ist Serie. Der Fahrzeugschlüssel wurde neu designt, mit ihm lässt sich beim Cabrio das Verdeck öffnen. Weitere Änderungen betreffen lediglich Details: So wurde der Start-/Stopp-Knopf neu, es gibt neue Materialien für die Mittelkonsole ("Walnuss braun offenporig" und "Eiche anthrazit offenporig"), außerdem eine neue Farbkombination für den Innenraum (Magmagrau/Schwarz).Für C-Klasse Cabrio und Coupé gibt es erstmals Multibeam-LED-Scheinwerfer mit "Ultra Range"-Fernlicht, allerdings nur gegen Aufpreis. Dabei sitzen in jedem Scheinwerfer 84 einzeln gesteuerte LEDs, die sich sehr schnell an Verkehrssituationen anpassen sollen – beispielsweise blenden sie bei plötzlich auftauchendem Gegenverkehr ab. Die sogenannte "Energizing"-Komfortssteuerung, bei der verschiedene Systeme (Klimaanlage, Sitze, Multimedia) in der C-Klasse auf die Stimmung des Fahrers abgestimmt werden, ist bereits aus dem großen Bruder S-Klasse bekannt. Die Lackfarben hat Mercedes um die Töne "Mojavesilber metallic" und "Graphitgrau" (exklusiv für Coupé und Cabrio) erweitert. Das Fahrwerk kann künftig mit Dynamic Body Control ausgerüstet werden: Das stufenlose System steuert die Dämpfer, den Motor, das Getriebe und die Lenkung über drei Fahrmodi. Die Sport-Direktlenkung ist dann serienmäßig an Bord.Ganz neu ist ein zusätzliches Soundsystem mit 225 Watt, das sich zwischen der Basislösung und der teuren Burmester-Anlage einsortiert. Natürlich steht auch die Ausstattung AMG Line zur Wahl. Dazu gehört der Diamantgrill mit Pins in Chrom und eine speziell gestaltete Frontschürze. Fürs Cabrio gibt es erstmals auch das Night Paket mit schwarzen Design-Elementen in AMG-Front- und Heckschürze sowie in den schwarz lackierten Spiegelkappen. Die Heckleuchten sind stärker akzentuiert.Das digitale Instrumentendisplay sowie der Bildschirm oberhalb der Mittelkonsole lassen sich wahlweise über die Touchtasten im Lenkrad, per Touchpad über den Controller (ab sofort mit haptischer Rückmeldung) oder mit der weiterentwickelten Sprachsteuerung bedienen. Wie in der E-Klasse und im S-Klasse Facelift lassen sich ab sofort auch Fahrzeugfunktionen wie die Sitzheizung per Linguatronic bedienen. Auch bei den Fahrassistenzsystemen hat Mercedes noch mal nachgelegt: So wurden beim Facelift von C-Klasse Coupé und Cabrio die Kamera- und Radarsysteme verbessert, außerdem werden ab sofort auch Navigationsdaten für Assistenzfunktionen genutzt. Der erweiterte aktive Bremsassistent istan Bord. Das Comand-System wurde mit schnellerer 3D-Festplatten-Navigation und 3D-Gebäude-Darstellung aufgewertet. Für die C-Klasse gibt es auch den bekannten Concierge-Service und induktives Laden.Das C-Klasse Facelift geht mit neuen Vierzylinder-Turbobenzinern an den Start. Der neue Benziner kommt zunächst als C 200 mit 1,5 Litern Hubraum. Gleichzeitig erhalten die Benziner ein 48-Volt-System und EQ-Boost. Beim Beschleunigen des 184-PS-Motors unterstützt der EQ Boost kurzzeitig mit 14 Zusatz-PS, um das Turboloch zu überbrücken. Später soll noch ein Zweiliter-Vierzylinder folgen. Neben den Dieseln stattet Mercedes jetzt auch die Benziner mit Partikelfiltern aus. Der überarbeitete Diesel im C 220d hat nun weniger Hubraum (2,0 statt 2,1 Liter) leistet mit 170 PS aber 14 PS mehr.• Motor: Vierzylinder • Hubraum: 1497 ccm • Leistung: 135 kW () • maximales Drehmoment: 280 Nm • Leistung E-Motor: 12 kW • maximales Drehmoment E-Motor: 160 Nm • Beschleunigung 0-100 km/h: 7,9 s • Höchstgeschwindigkeit: 239 km/h.• Motor: Vierzylinder • Hubraum: 1497 ccm • Leistung: 135 kW () • maximales Drehmoment: 280 Nm • Leistung E-Motor: 12 kW • maximales Drehmoment E-Motor: 160 Nm • Beschleunigung 0-100 km/h: 8,4 s • Höchstgeschwindigkeit: 234 km/h.• Motor: Vierzylinder • Hubraum: 1951 ccm • Leistung: 143 kW () • maximales Drehmoment: 400 Nm • Beschleunigung 0-100 km/h: 7,0 s • Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h.• Motor: Vierzylinder • Hubraum: 1497 ccm • Leistung: 135 kW () • maximales Drehmoment: 280 Nm • Leistung E-Motor: 12 kW • maximales Drehmoment E-Motor: 160 Nm • Beschleunigung 0-100 km/h: 8,5 s • Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h.• Motor: Vierzylinder • Hubraum: 1497 ccm • Leistung: 135 kW () • maximales Drehmoment: 280 Nm • Leistung E-Motor: 12 kW • maximales Drehmoment E-Motor: 160 Nm • Beschleunigung 0-100 km/h: 8,8 s • Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h.• Motor: Vierzylinder • Hubraum: 1951 ccm • Leistung: 143 kW () • maximales Drehmoment: 400 Nm • Beschleunigung 0-100 km/h: 7,5 s • Höchstgeschwindigkeit: 233 km/h.