Mercedes C-Klasse (W 204): Gebrauchtwagen-Test — 23.12.2016

Der W 204 passt immer und nervt nie



Entspannt cruisen oder sprinten – beides liegt dem C 180. Damit ist er ein idealer Untersatz für Langstrecken.

Plastikchrom und Sprühholz können verschrecken



Blick auf den Arbeitsplatz: nüchternes Ambiente mit typischer Mercedes-Anordnung, im Classic sogar ohne Softlack.

Technische Daten Mercedes C 180 (W 204) Motor Vierzylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 1796 cm³ Leistung 115 kW (156 PS) bei 5200/min Drehmoment 230 Nm bei 2500/min Höchstgeschwindigkeit 223 km/h 0–100 km/h 9,5 s Tank/Kraftstoff 66 l/Super Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Hinterrad Länge/Breite/Höhe 4581/1770/1447 mm Kofferraumvolumen 475 l Leergewicht/Zuladung 1555/415 kg

Die Liebe kam im zweiten Anlauf, dann aber mit Karacho



Der Kollege behielt recht: Der W 204 ist "wieder ein waschechter Benz" und "wunderbar zeitlos".

Das Navi ist ärgerlich kreativ



Autor: Malte Büttner Fazit Mercedes hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und mit dem W 204 wieder einen Wagen gebracht, der den Stern auch verdient. Das einzige Manko sind die hohen Gebrauchtpreise. Hier hilft aber inzwischen der 2014 vorgestellte Nachfolger.



ieber C 180 , es war im Sommer 2015, als ich spürte, dass da mehr zwischen uns ist. Du begleitetest mich auf eine Fotoproduktion. Ich setzte mich auf deinen durchgesessenen Fahrersitz, der mit schlichtem schwarzen Stoff bespannt ist, umfasste dein abgegriffenes Kunststofflenkrad und drehte den Schlüssel im Schloss ... Leise summt dein Motor vor sich hin. Ich löse wie damals beim W 124 deine Feststellbremse. Die funktioniert wunderbar mechanisch. Nicht wie heute üblich elektronisch nach Treten der Fußbremse, Ziehen oder Drücken eines Schalters, fünfsekündigem Warten und Aufsagen eines Gedichts. Gas nimmst du so an, wie es sich für einen Mercedes gehört: mit etwas Verzögerung. Das bringt Ruhe in die Fuhre. Nicht schlecht. Weil du das Basismodell bist, fällt dein Cockpit besonders sachlich und übersichtlich aus. So sachlich, dass ich auf den ersten Metern glaube, du hättest gar kein Radiodisplay. Dabei versteckt es sich dort, wo schon bei der Extrabreit-­S-­Klasse W 140 der Reiserechner verborgen war: hinter einer Klappe oben in der Mittelkonsole.Während dieser ersten Tour wird mir klar: Du bist der wahre Nachfolger des W 124 mit all seinen Vorzügen. Einfach, aber edel. Groß, aber nicht aus dem Leim gegangen. Unaufdringlich, zeitlos. Ein Auto für jeden Tag, das immer passt, dabei nie nervt oder langweilt. Vor allem, weil du als eines der letzten neueren Autos noch einen echten eigenen Charakter besitzt. Du entschleunigst, möchtest am liebsten ruhig und entspannt durch die Gegend cruisen. Natürlich fährst du bei Bedarf auch schnell. Das kannst du sogar richtig gut. Du musst es aber nicht, ruhig ist's dir noch lieber. Gestern Abend nun habe ich dich nach einer Dienstreise mal wieder abgegeben. Von Hamburg an den Starnberger See, über Freiburg ins Ruhrgebiet und wieder zurück. Innerhalb von drei Tagen hast du mich 2500 Kilometer quer durch Deutschland gebracht. Anschließend habe ich dich gewaschen, getankt und wieder in der Testgarage abgestellt, wo du nun pflichtbewusst auf deinen nächsten Einsatz wartest.Ich kann nicht mehr verstehen, dass ich lange Zeit gar nicht scharf darauf war, dich kennenzulernen. Als langjähriger Fahrer klassischer123, 124, 126 und 140 hatte mich die Vieraugen­-E­-Klasse W 210 und alles, was danach aus Stuttgart kam, nachhaltig schockiert. Der einmalige Tresorklang beim Schließen der Türen gehörte plötzlich genauso der Vergangenheit an wie diese gewohnte Qualität, die für Generationen gemacht schien. Stattdessen wirkten Plastikchrom und Sprühholz so edel wie ein Diamantring aus dem Kaugummiautomaten. Darüber hinaus, sorry, waren mir C-­Klassen immer zu klein und zu piefig. Warum sollte ich einen C 180 fahren, wenn ich gebraucht für dasselbe Geld auch E- ­oder S-Klasse bekommen kann?Aber irgendwann bekam ich doch Herzklopfen, sobald ich dich sah. Verkuppelt hat uns Kollege Lars Busemann. In einem Wohnmobil trümmerten wir innerhalb von neun Tagen ans Nordkap und zurück. Ein Männer-­Gewalttrip, bei dem zwölf Stunden tägliches Fahren Minimum sind. Da ist viel Zeit zum Reden. Einen großen Teil davon nutzte Lars – Alt-­-Genießer genau wie ich –, um mir von der Baureihe W 204 vorzuschwärmen. "Das ist wieder ein waschechter Benz" und "wunderbar zeitlos". Ich dachte: Lars, ein netter Kerl, nur ein bisschen schade, dass er keine Ahnung hat. Hat er doch. Okay, ich verliebte mich auf den zweiten Blick in dich. Als in unserem ersten gemeinsamen Sommer eine 6000-­Kilometer-­Dienstreise durch Skandinavien anstand. Ja, du warst mein Wunschpartner. Von Fünen folgte ich deinem Stern über den Großen Belt nach Kopenhagen, wir überquerten den Öresund, später pausierten wir am Vänernsee und schmückten deine Windschutzscheibe mit Parkscheinen aus Oslo, die bei ihren Preisen auch vergoldet sein könnten. Vor allem ignorierten wir Thomas, den Fotografen, der dich "muffig" nannte. So ein Carsharer ohne Sinn für eine echte Bindung. Vergiss ihn einfach! Auch Max, meinen Nachbarn, der meint, ich würde in dir wie ein Call­center­-Betreiber wirken. Soll ich lieber wie er mit Lampengalerie und Ganzjahresdachzelt so aussehen, als käme ich gerade von der Bärenjagd? Nein, das wäre bei dir zu viel Show und Lametta.Zumal Ausstattung auch sonst nicht dein Ding ist. Kleine Navigation und Gummimatten, mehr hast du nicht. Morgens sucht der Finger manchmal von allein nach einer Sitzheizung, im Sommer wäre ein Schiebedach nicht schlecht, in der Stadt würde eine Automatik entlasten. Doch das wäre falsch. Gerade der Verzicht auf das Tamtam offenbart deine wahre Größe. Abgesehen vom Navi, das mich in den Wahnsinn treibt, wenn es sich in stressigsten Metropolen an jeder Ecke eine neue Route ausdenkt und "Bitte umdrehen!" fordert, ganz egal wohin man fährt. Mittlerweile waren wir über 10.000 Kilometer als Paar unterwegs. Du erledigst deinen Part in unserer Beziehung noch immer wie ein Jahreswagen. Von den fast 400.000 Kilometern merkt man nichts. Vor ein paar Tagen, ich saß auf dem Beifahrersitz, um zu arbeiten, quälte dich ein Kollege mit über 200 Sachen auf der A7 gen Süden. Es fühlte sich an wie 120, großartig! Dass ich mich trotzdem nicht konzentrieren konnte, lag an ihm. Sein ständiges "Mann, fährt der noch gut!" nervte. Hey, war das Eifersucht, die ich spürte? Denn er hat recht. Wir sind jetzt seit zwei Jahren zusammen, und das soll auch noch eine ganze Weile so bleiben.