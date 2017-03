Mercedes E-Klasse Cabrio (2017): Vorstellung und Mitfahrt — 02.03.2017 Alles zum E-Klasse Cabrio Nach Limousine, Kombi und Coupé bringt Mercedes die neue E-Klasse auch als Cabrio auf den Markt. AUTO BILD hat alle Infos und ist bereits mitgefahren!



➤ Vorstellung : E-Klasse Cabrio ist eine echte E-Klasse Interieur : Ein Cabrio für vier Erwachsene Fahren : Mitfahrt im Vorserienmodell Ausstattung : Spezielle Extras für Cabriofahrer Connectivity : Vernetzung wie im Coupé Motoren : Werden die Motoren aus dem Coupé übernommen?

Vorstellung: E-Klasse Cabrio ist eine echte E-Klasse



Größere Lufteinlässe und der Diamantgrill kennzeichen das E-Klasse Cabrio mit AMG-Line.

Interieur: Ein Cabrio für vier Erwachsene



Spezielle Lüftungsdüsen und offenporige Hölzer gibt es exklusiv für das E-Klasse Cabrio.

Fahren: Mitfahrt im Vorserienmodell



Ausstattung: Spezielle Extras für Cabriofahrer



Das Verdeck des neuen E-Klasse Cabrio ist in den vier Farben Dunkelbraun, Dunkelblau, Dunkelrot und Schwarz zu haben.

Connectivity: Vernetzung wie im Coupé



Der Innenraum enstricht dem des E-Klasse Coupé, das wiederum das Cockpit aus den viertürigen E-Klassen übernimmt.

Motoren: Werden die Motoren aus dem Coupé übernommen?



Autoren: Jens Meiners, Jan Götze

Mit dem E-Klasse Cabrio komplettiert Mercedes die Modellfamilie der E-Klasse. Genau wie das E-Klasse Coupé orientiert sich das Cabrio. Die kommende Generation basiert jetzt auf der namensgebenden E-Klasse-Plattform – anders als der Vorgänger, der einen Technik-Mix aus C- und E-Klasse nutzte. Im Vergleich zum Vorgänger wächst das Cabrio um 13 Zentimeter in der Länge und sieben Zentimeter in der Breite. Das Stoffdach-Cabrio soll vier Erwachsenen Platz bieten und ein Cabrio für das ganze Jahr sein. Designtechnisch orientiert sich das E-Klasse Cabrio deutlich am kleineren C-Klasse Cabrio und dem Luxusliner S-Klasse Cabrio. Die Frontpartie (inklusive Diamantgrill/AMG-Line) und Motorhaube(inklusive Powerdoms) übernimmt die offene E-Klasse vom Coupé. Wie es sich für ein edles Cabrio gehört, setzt Mercedes beim neuen Cabrio auf ein Stoffverdeck mit Glasscheibe. In 20 Sekunden soll sich die Stoffkapuze bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h abgesetzen lassen. Das jetzt 4,83 Meter lange E-Klasse Cabrio ist aufgrund der Größe klar oberhalb von Audi A5 und BMW 4er positioniert.Das Plus von 13 Zentimetern Außenlänge soll in erster Linie den Passagieren in der zweiten Reihe zugute kommen. Glaubt man Mercedes, so stehen im Fond rund zehn Zentimeter mehr Beinfreiheit zu Verfügung. Das E-Klasse Cabrio soll ein vollwertiger Viersitzer sein. Alle Passagiere nehmen auf Sportsitzen Platz, die Kopfstützen sind integriert. Das Kofferraumvolumen beziffert Mercedes mit 385 Litern, bei geöffnetem Verdeck bleiben immerhin noch 310 Liter übrig. Die Rücksitze lassen sich im Verhältnis 50:50 umklappen. Ansonsten entspricht das Cockpit inklusive des aufpreispflichtigen digitalen Cockpits und den neu designten Luftausströmern dem des Coupés.Abnahmefahrt für das Mercedes E-Klasse Cabriolet: Unter der Haube steckt ein Vierzylinder-Turbo mit 184 PS. Das Parallelmodell verfügt über einen Vierzylinder-Diesel, der so leise läuft, dass man ihn für einen Sechszylinder halten könnte. Das Fahrwerk, so viel lässt sich auch vom Beifahrersitz aus beurteilen, liefert einen gelungenen Kompromiss aus Komfort und Agilität; es ist im Vergleich zur Limousine um 15 Millimeter tiefergelegt und agiert mit einer Präzision, die früher nicht zu den Kernkompetenzen der Stuttgarter Nobelmarke gehörte. Die E-Klasse ist weniger straff abgestimmt als die C-Klasse, das Fahrwerk lässt sich jedoch auch dann nicht aus der Ruhe bringen, wenn der Chefentwickler Christan Früh Gas gibt. Dieses Cabriolet ist bereits im Prototypenstadium ungewöhnlich steif und klapperfrei. Unter der Haube des E-Klasse Cabriolets stecken Vier- und Sechszylindermotoren, die nach dem Otto- oder Dieselprinzip arbeiten. Noch ist das Modellprogramm nicht abschließend definiert, aber schon heute ist klar, dass es vermutlich keine manuelle Schaltung mehr geben wird.Damit die offene E-Klasse zu einem Ganzjahres-Cabrio wird, bietet Mercedes nicht nur die bekannte Kopfraumheizung Airscarf, sondern auch das aus dem S-Klasse Cabrio übernommene Windschottsystem Aircap im E-Cabrio an. Auf Wunsch sind zudem die Rücksitze beheizt. Das gegen Hitze und Kälte isolierte Stoffverdeck ist in den vier Farben Dunkelbraun, Dunkelblau, Dunkelrot und Schwarz zu haben. Die sonnenreflektierende Lederausstattung in Blau und Creme sowie die hellen, offenporigen Hölzer gibt es in der E-Klasse sonst nicht. Für noch mehr Komfort im Cabrio gibt es das Magic Vision Control genannte Wisch-/Wasch-System, das bei geöffnetem Verdeck vollautomatisch die Wassermenge reduziert und hauptsächlich nach unten spritzt, sodass alle Passagiere trocken bleiben. Auch muss man beim E-Klasse Cabrio keine Kofferraumabtrennung mehr manuell betätigen. Wer das Cabriolet-Komfort-Paket bucht, bekommt eine vollelektrische Kofferraumabtrennung.Mercedes bietet das E-Klasse Cabrio in zwei Ausstattungsvarianten Avantgarde und AMG-Line an. Wie bei anderen Mercedes-Modellen bekommt auch das E-Klasse Coupé in der sportlichen AMG-Ausstattung andere Schürzen, größere Felgen und einen verchromten Diamantkühlergrill. Die optionale Ambientebeleuchtung umfasst 64 Farben, und auch für den Innenraum gibt es die AMG-Line inklusive Sportsitze und Sportlenkrad. Neben dem Basis-Fahrwerk gibt es für das E-Klasse Coupé optional das Dynamic Body Control-Fahrwerk mit verstellbarer Dämpfung sowie eine neue Luftfederung. Schon in der Serienausstattung, erst recht aber im Rahmen verschiedener Optionspakete, gibt es eine große Zahl digitaler Helferlein, die den Fahrer ununterbrochen überwachen, zensieren und korrigieren. Der Aktive Bremsassistent, der im Notfall autonom bremsen und auch Fußgänger erkennen kann, ist serienmäßig an Bord. Auch erhältlich ist der Drive-Pilot, der teilautonomes Fahren bis 210 km/h erlaubt.Serienmäßig kommt das E-Klasse Cabrio mit einem gut 20 Zentimeter großen Display, auf Wunsch gibt es das aus der E-Klasse Limousine und T-Modell bekannte Widescreen-Cockpit mit zwei 12,3-Zoll-Displays. Auch die Touchknöpfe im Lenkrad übernimmt das Cabrio aus den viertürigen E-Klasse-Brüdern. Alternativ lässt sich das Comand Online auch per neuentwickeltem Touchpad in der Mittelkonsole oder per Sprachsteuerung (Linguatronic) bedienen. Auch Apple CarPlay und Android Auto sind gegen Aufpreis mit an Bord. Ein WLAN-Hotspot, induktives Laden, Live-Verkehrsinformationen und der in der E-Klasse erstmals vorgestellte Concierge-Service sind für das viersitzige Coupé erhältlich. Per Near-Field-Communication können geeignete Smartphones den Autoschlüssel ersetzen. Das kennen wir auch schon aus der normalen E-Klasse und funktioniert aktuell nur mit Samsung- und LG-Geräten in Verbindung mit einer Vodafone-SIM-Karte.Zu den Motoren sagt Mercedes aktuell noch nicht viel, außer, dass eine Vielzahl an Benzin- und Dieselmotoren angeboten werden sollen. Vermutlich werden die Motoren aus dem E-Klasse Coupé eins zu eins übernommen. AUTO BILD ist bereits im E 200 Cabrio mit Vierzylinder-Turbo und 184 PS und dem E 220 d Cabriolet mit 194 PS-Diesel mitgefahren. Außerdem im E-Coupé angeboten: ein Zweiliter-Vierzylinder mit 245 PS (E 300) und ein V6-Benziner mit 333 PS (E 400). Später könnten dann ein E 350 d (258 PS) und ein AMG-Modell folgen. Als sicher gilt, dass Mercedes-AMG keinen V8 in Coupé und Cabrio implantiert. Vermutlich müssen sich die Kunden mit einem zweitürigen E 43 zufrieden geben. Denkbar wäre allerdings, dass Mercedes-AMG die 401 PS des E 43 für Cabrio und Coupé noch mal aufstockt. Komplett neu im Cabrio ist der Allradantrieb 4Matic. Auch die Handschaltung entfällt, alle Modelle werden mit der Neungang-Automatik 9G-Tronic ausgestattet.