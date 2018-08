Mercedes EQ Silver Arrow (2018): Alle Infos

Optisch fallen besonders die aus der Karosserie herausragenden Räder und die, das sich je nach eingestelltem Fahrmodus verändert. Ein blaues Leuchtenband verbindet die schmalen Scheinwerfer , ein weiteres grenzt das Profil optisch unter dem Schweller ab. Auch die Rückleuchten sind in einem Band zusammengefasst. Darunter befindet sich ein mächtiger Heckdiffusor, darüber sindverbaut. Ein Hingucker sind die riesigen Räder (vorn 24 Zoll, hinten 26 Zoll), die zur Hälfte verkleidet sind. Die Nabenabdeckung der roségoldenen und konkav geformten Felgen dreht sich nicht mit, sodass der Mercedes-Stern immer gut zu sehen ist.

Futuristisch: Display statt Grill an der Front.

Touch me: Das Cockpit kommt ohne Knöpfe aus. Hinter dem Lenkrad befindet sich ein großes Display.

Da der EQ Silver Arrowhat, muss man die Fahrerkanzel nach vorn aufklappen, um in den Innenraum zu gelangen.. Hinter dem Lenkrad befindet sich ein großes Display, ein Beamer projiziert von hinten ein Bild der Umgebung in die Fahrgastzelle. Das Volant und der Sitz sind mit braunem Leder bezogen. Liebe zum Detail: Den Sitz und das Gurtschloss zieren Mercedes-Sterne. Und: Ein Regler an der Sitzfläche stellt die Pedalerie passend für den Fahrer ein.