Mercedes G (463): Gebrauchtwagen-Test — 02.01.2018 Genial oder gebrechlich? Mit dem Alter fallen selbst beim Mercedes G-Modell die Preise. Wird der Traum-Offroader am Ende zum Vernunftkauf? Der Gebrauchtwagen-Test!

A

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Mercedes G-Klasse

Geländeeinsatz ist artgerechter als die schnelle Autobahnjagd

Der G hat die Windschlüpfigkeit einer Einbauküche. Verbräuche von über 20 Liter sind die Folge.

Technische Daten Motor Sechszylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 2987 cm³ Leistung 165 kW (224 PS) bei 3800/min Drehmoment 540 Nm bei 1600/min Höchstgeschwindigkeit 177 km/h 0–100 km/h 9,1 s Tank/Kraftstoff 96 l/Diesel Getriebe/Antrieb 7-Gang automatisch/Allrad Länge/Breite/Höhe 4662/1760/1931 mm Kofferraumvolumen 480-2250 l Leergewicht/Zuladung 2445/755 kg

Der horrende Unterhalt muss mit einkalkuliert werden



Mercedes G-Klasse

Kosten Unterhalt Testverbrauch 12,5 l D/100 km CO2 331 g/km Inspektion 650-1000 Euro Haftpflicht (23)* 1005 Euro Teilkasko (30)* 473 Euro Vollkasko (27)* 1604 Euro Kfz-Steuer (Euro 4) 463 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine 1018 Euro Anlasser 763 Euro Klimakompressor 1347 Euro Zahnriemen entfällt, Kette Katalysator Partikelfilter 1864 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 1033 Euro Bremsscheiben und -klötze vorn 831 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer

Autor: Malte Büttner Fazit Mit dem G-Modell eine verschneite Landstraße entlangrollen? Es gibt nichts Besseres. Der Kasten hat Klasse und Charakter. Sein horrender Unterhalt sichert ihm Exklusivität und leidenschaftliche Fans. Urteil: 3,5 von fünf Punkten.

lle Jahre wieder kommt der alte Traum zurück: endlich ein eigenes Mercedes G-Modell vor der Tür! Schon seit 38 Jahren kraxelt das Mercedes-Urviech durch gröbstes Gelände, und genauso lange ist es der Traum vieler Autofahrer. Das Preisniveau gebrauchter G-Exemplare ist entsprechend hoch. Wir nehmen uns eines der günstigeren Exemplare, einen 2008er G 320 CDI Station Lang, der beim Autohus in Bockel auf einen Käufer wartet.29.980 Euro stehen auf dem Preisschild. Dafür gibt es neben dem wirtschaftlichen 3,2-Liter-Diesel, der auch nach neun Jahren noch gut für die grüne Plakette ist, eine fast ideale Kombination: Obsidian schwarz-Metallic außen, Leder schwarz innen, dazu Anhängerkupplung, Schiebedach, Navi , E-Sitze und vieles mehr. Aber eben auch 220.800 Kilometer und reichlich Gebrauchsspuren. Die verkratzten Seitenteile lassen vermuten, dass der Vorbesitzer den Wagen nicht zum Promenieren, sondern mindestens für die Waldarbeit gekauft hat. Grundsätzlich kein Problem, Geländeeinsatz ist deutlich artgerechter als die schnelle Autobahnjagd, zu der viele G-Modelle heute vergattert werden. Auf der Langstrecke liefert sich der hohe Kantenwagen ein erbittertes Duell mit den natürlichen Windwiderständen. Schon Tempo 160 treibt den sonst relativ sparsamen 320er auf Verbräuche von über 16 Litern. Wer alles gibt, muss den 96-Liter-Tank schon nach kaum mehr als 400 Kilometern erneut fluten.Auch sonst empfiehlt es sich für G-Besitzer, immer ein paar Tausender auf der hohen Kante zu haben. Zu den brutalen Versicherungsklassen addieren sich die stattliche Steuer und hohe Inspektionskosten. Am Ende sind es vor allem die Reparaturen, die mittelständische Haushaltskassen sprengen. Und das, obwohl das G-Modell landläufig als echter Mercedes alter Schule gilt, den nichts umbringt. Okay, der Rahmen und tragende Teile sind solide. Dagegen sind Motoren und Getriebe, allesamt aus dem Pkw-Regal, mit dem hohen Gewicht überfordert und verschleißen früh. Für die Bremsen gilt das Gleiche, auch Achsaufhängung und Abgasanlage sind vom frühzeitigen Ende betroffen. Den größten Feind des G aber haben die Erbauer im Magna-Werk in Graz bis heute nicht in den Griff bekommen: Der monumentale Mercedes rostet an Türkanten, Fensterrahmen, Falzen. Nach nicht mal zehn Jahren läuft die braune Suppe aus allen Ecken. So bleibt der G besser, was er immer war. Ein Traum – und nicht mehr.