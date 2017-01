Mercedes G 500 4x4² Pick-up/Landaulet (2017): Erlkönig — 20.01.2017 G-Klasse kommt als Pick-up Mercedes testet derzeit einen G-Klasse-Pick-up mit der Technik vom G 500 4x4². Der Luxus-Pick-up wird allerdings eine Ecke größer und soll Platz für vier Personen bieten.

Autor: Katharina Berndt

Auf Basis des G 500 4x4² arbeitet Mercedes an einer Pick-up-Version der G-Klasse . Erste Erlkönig-Bilder zeigen einen Zuwachs von Radstand und Länge im Vergleich zum 4x4². Vier Personen haben bequem Platz, die offene Ladefläche fällt darum relativ klein aus. Denkbar ist sogar, dass es sich um eine Landaulet-Version handelt, bei der das Dach geöffnet werden kann. Außerdem sind elektrische Trittbretter verbaut, die es für den 4x4² nur zum Nachrüsten gibt. Die starke Tarnung lässt allerdings noch viel Platz für Spekulationen.Die Technik wird der Pick-up vom 4x4² übernehmen. Das bedeutet: Vierliter-V8-Biturbo mit 422 PS und 610 Nm, wahrscheinlich gekoppelt an ein Siebengang-Automatikgetriebe. Damit dürfte der drei-Tonnen-Koloss auf mehr als 200 km/h beschleunigen. Eine Limitierung ist mehr als wahrscheinlich, denn der Kundenkreis ist klein. Da bereits der "kleine" G500 4x4² über 230.000 Euro in der Basis kostet, dürfte dieses Sondermodell bei rund 280.000 bis 300.000 Euro liegen. Der G500 4x4² Pick-up könnte noch 2017 Premiere haben.