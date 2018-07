Optisch scheint der Neue kaum verändert, er steht so kantig und aufrecht auf den Rädern wie seit 1979. Es ist alles noch da: Rundscheinwerfer, aufgesetzte Blinker vorn, dicke umlaufende Schutzleiste, außen liegende Scharniere. Und noch immer klingt die Zentralverriegelung beim Zuschnappen wie ein Schuss in der Dunkelheit. Doch der G ist jetzt fünf Zentimeter länger, vor allem aber sechs breiter. Das bringt spürbar mehr Platz, ohne dass er jetzt ein Raumriese geworden ist. Du steigst hier auf, nicht ein, sitzt unglaublich hoch (vorn 92 cm über der Straße), unglaublich erhaben und sehr bequem. An Bord ist dann praktisch alles neu, immerhin blieben schöne Details wie der robuste Haltegriff für den Beifahrer erhalten. Und irgendwie passt auch das Breitwandkino ganz gut in den G, so eckig, wie es ist. Wie in S- oder E-Klasse gibt es jetzt zwei 12,3-Zoll-Displays für digitale Instrumente (1012 Euro) und Navi (Serie). Willkommen in der Neuzeit.