Vorstellung: G bleibt G

Die G-Klasse wird frischer und breiter, aber die typische kantige Optik bleibt. Neue SUVs: Oberklasse (2018, 2019, 2020 und 2022) zur Galerie Seit 1979 baut Daimler die kantige Mercedes G-Klasse. Anfangs als reinrassiger Geländewagen konzipiert, wandelte sich der G im Laufe der Jahre mehr und mehr zum Luxus-Vehikel. Nun legt Mercedes die G-Klasse sechs Jahre nach der letzten Überarbeitung komplett neu auf. Dabei setzen die Stuttgarter mehr auf Evolution statt Revolution. Zumindest optisch: Die Grundform des Ur-G bleibt bestehen, wird aber mit modernen Elementen aufgefrischt. Der Unterschied liegt hauptsächlich im Detail. An der Front fallen als erstes die neuen LED-Scheinwerfer auf. Das Tagfahrlicht ist bei ihnen jetzt als umlaufender Ring integriert. Auch die Motorhaube wurde etwas filigraner modelliert, sie liegt aber immer noch klassisch auf der Karosse auf. An der Seite hat sich auf den ersten Blick nicht viel verändert. Mercedes hat die Spiegel neu geformt, die Türen haben abgerundete Ecken bekommen, und auch die Fenster wirken weniger rechteckig. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Designer beim neuen G die Radien vergrößert haben, um dem Wagen etwas von seinem kantigen Erscheinungsbild zu nehmen. Hier bleiben von den Vorgängern die Schutzleisten aus Kunststoff und die typischen massiven Türgriffe erhalten. Auch das Schließgeräusch der Türen soll dem der Vorgänger ähneln. Am Heck kommen LED-Rückleuchten zum Einsatz. Das Reserverad ist immer noch an der Heckklappe montiert, nur die Rückfahrtkamera wandert nun nach unterhalb des Reifens. In Sachen Assistenzsysteme kommt die neue G-Klasse endlich im Hier und Jetzt an und übernimmt Features aus der E- und S-Klasse.

Noch besser auf schlechter Strecke

Gebaut wird der G wieder bei Magna in Graz (Österreich). Die wichtigste Teststrecke ist der Schöckl. Jede G-Klasse musste sich hier seit Markteinführung beweisen. Auch wenn der G bei einem Großteil seiner Kundschaft nur Strecken mit Fahrbahnmarkierungen zu Gesicht bekommt, ist er noch immer ein Geländewagen. Um diesen Spagat zwischen Alltagsnutzen und Offroadleistungen zu schaffen, holten sich die Entwickler Hilfe bei AMG. In Zusammenarbeit mit der Sportwagenschmiede entwickelten die Ingenieure ein neues Fahrwerk, das vorne aus einer Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker und hinten aus einer klassischen Starrachse besteht. Der Leiterrahmen bleibt. Um die Bodenfreiheit zu erhöhen, wurden die Achsen höher gelegt. Unterhalb des vorderen Achsgetriebes beträgt sie nun 270 Millimeter, zwischen den Achsen sind es 241 Millimeter. Muss es mal durch einen Fluss gehen, hilft die größere Wattiefe von 70 Zentimeter (Vorgänger: 60 cm). Die drei Differenzialsperren bleiben erhalten.

Innenraum: Limousinen-Ambiente im Urgetüm

Die Schalter für die drei Sperren des G bleiben am gewohnten Platz. AUTO BILD hat die Sitzprobe in der neuen G-Klasse gemacht. Der neue G erhält ein völlig neues Armaturenbrett, das die Front des Geländewagens optisch in den Innenraum überträgt. Die äußeren Lüftungsdüsen stellen dabei die Scheinwerfer da. Sie sind wie beim CLS in der neuen Turbinenoptik ausgeführt. Alles ist sehr wertig verarbeitet und macht durch die Verwendung von Metall einen edlen Eindruck. Auf der Cockpitabdeckung thronen zwei der serienmäßig sieben Lautsprecher. Sie sollen die markanten quaderförmigen Blinker symbolisieren. Ein Merkmal, das in keiner G-Klasse fehlen darf: der Haltegriff für den Beifahrer! Er ist weniger klobig als noch beim Vorgänger. Auch der Taster für die Betätigung der Differenzialsperren befindet sich am gewohnten Platz. G-Fahrer finden sich auch in der Neuauflage sofort zurecht. Völlig neu ist dagegen das Multifunktionslenkrad. Es erhält dieselbe Funktionalität wie die S-Klasse, natürlich gegen Aufpreis. Auch das optionale "Widescreen-Cockpit" (serienmäßig gibt es analoge Rundinstrumente) ist aus der E- und S-Klasse sowie dem neuen CLS bekannt. Es beinhaltet zwei 12,3-Zoll-Displays unter einem gemeinsamen Deckglas. Die Benutzeroberfläche lässt sich in drei verschiedenen Stilen anzeigen (Classic, Sport und Progressive). Die Bedienung erfolgt wie bei anderen Mercedes-Modellen. Vor dem Controller ist nun außerdem viel Platz: Denn der Gangwahlhebel wandert nun auch beim G ans Lenkrad. Bereits in der Basis sind die Dekore aus offenporigem Holz. Ansonsten lassen sich auch noch verschiedene Aluminium- und Carbon-Optiken bestellen.



Fahren: Mit dem G 500 über Stock und Stein (Update!)

Steile Abfahrten bewältigt der G auf Wunsch auch nur über die Motorbremse. testet AUTO BILD auf einer Offroad-Strecke in Südfrankreich. Zu Beginn der Piste sind wir im „High Range“-Modus unterwegs, der für die normale Fahrt auf der Straße ausgelegt ist. Mit einer Geschwindigkeit zwischen 40 und 50 km/h bewegen wir uns über den kurvigen und mit Schlaglöchern übersäten Kiesweg. Nach einer scharfen Rechtskurve bleiben wir kurz stehen. Zeit den "Low Range"-Modus einzulegen, denn vor uns liegt eine steile Auffahrt mit losem Geröll. Jetzt arbeitet das Verteilergetriebe mit einem Übersetzungsverhältnis von 1:2,93. Zusätzlich zur veränderten Übersetzung wechselt das Fahrzeug automatisch in den "G-Mode", Lenkübersetzung und Gaspedalkennlinie verändern sich und ermöglichen nun präzises Manövrieren im Gelände. Viele teils steile Passagen schafft der G lediglich mit aktivierter Mittelsperre, durch die Hinterachssperre wird es aber auch an diesen Stellen ruhiger und entspannter im G. Die zusätzliche Sperre bringt in diesem Fall mehr Souveränität. Geht es richtig zur Sache, legen wir die Vorderachssperre ein, Lenkbewegungen sind jetzt nur noch sehr begrenzt möglich. So getrimmt sind im Test auch Steigungen mit bis zu 85 Prozent Steigung kein Problem für das Urgestein. Auf einer Talfahrt bleiben wir bei 40 Prozent Steigung stehen, legen den Rückwärtsgang ein und fahren von der Stelle als ob nichts gewesen wäre – toll! Solche Steigungen zu bewältigen verdankt der G seiner Getriebeübersetzung, maximal sollen laut Mercedes sogar bis zu 100 Prozent Steigung möglich sein. Die neu entwickelte Einzelradaufhängung an der Vorderachse macht den G weniger anfällig für Wankbewegungen – das Fahrwerk entstand in Zusammenarbeit mit AMG. Im alten G hatte man in unwegsamen Gelände das Gefühl "auf dem Auto zu sitzen", das hat sich enorm verbessert, jetzt sitzt man auch gefühlt "wirklich im Fahrzeug". Hinten bleibt die bekannte Starrachse erhalten. Mercedes hat sie allerdings überarbeitet, die Achse wird von nun von vier Längsträgern auf jeder Seite und einem Panhardstab geführt. Zum Ende unserer Testrunde geht es durch einen Wassergraben, Mercedes gibt bei der neuen G-Klasse eine Wattiefe von 70 Zentimeter an (Vorgänger 60 cm). Inmitten des schlammigen Beckens bleiben wir stehen, Dichtigkeitsprüfung bestanden, nichts leckt in den Fußraum. Währenddessen blubbert der V8 bootsartig seine Abgase aus dem Auspuff in das schlammige Wasser. Der Motor gibt kein Stottern von sich. Dank eines Sensors verschließt der G die Ansaugung automatisch bei einer Wasserdurchfahrt, Luft bekommt der Motor jetzt aus einem Bereich hinter den Scheinwerfern.

Ausstattung: Neue Ablagen, bis zu 16 Lautsprecher

AMG-Line" kombinierbar. Hier kommen zu den Features der jeweiligen Ausstattung noch zusätzlich rote Gurte, Ziernähte und ein abgeflachtes Sportlenkrad in den Innenraum. Sie kostet 3653 Euro, muss aber mit dem 2058 Euro teuren Edelstahl-Paket kombiniert werden. Zusammen werden für den etwas sportlicheren Anstrich 5712 Euro fällig. Neue Mercedes (2018, 2019, 2020, 2021 und 2022) zur Galerie Erstmals erhält die G-Klasse serienmäßig eine Zahnstangenlenkung, die elektromechanisch betätigt wird. Sie ermöglicht es nun, Assistenzsystemen wie dem "Park-Assistent" in den Lenkprozess einzugreifen und den G automatisch einzuparken. Die Lenkung reagiert nach drei Kennlinien (Comfort, Sport und Offroad) und soll sich somit jeder Fahrsituation anpassen. Passend dazu lassen sich bis zu fünf Fahrmodi über "Dynamic Select" auswählen. Serienmäßig werden die Insassen der neuen G-Klasse über sieben Lautsprecher beschallt. Wer Wert auf eine ausgefeilte Raumakustik legt, ordert das optionale "Burmester-Surround-Soundsystem" mit 16 Boxen und einem 590 Watt-Verstärker (1547 Euro). Hier findet sich sogar ein Centre-Lautsprecher oberhalb des Innenspiegels, um vollwertigen Surround-Sound zu ermöglichen. Für die Innenraumgestaltung sind "designo manufaktur"-Elemente schon serienmäßig enthalten. Aufpreispflichtig sind die Ausstattungslinien "Exklusiv-Interieur" (5994 Euro) und "Exklusiv-Interieur Plus" (10.489 Euro). Ersteres bietet sieben Farben zur Gestaltung an. Drei davon sind Nappa-Leder-Kombinationen in Schwarz und "Platinweiß", "Yachtblau" oder "Classicrot". Der Dachhimmel ist mit schwarzem Dynamica-Mikrofaser-Stoff bezogen. Die Top-Ausstattung "Exklusiv-Interieur Plus" bringt noch mehr Leder in den G. Hier lassen sich auch Türverkleidungen, Teile der Mittelkonsole sowie des Armaturenbretts in Nappa bestellen. Neben einer Rautensteppung auf den Sitzen bietet Mercedes noch weitere Farben und einen hellen Dachhimmel an. Alle drei Ausstattungslinien sind mit der sportlichen "" kombinierbar. Hier kommen zu den Features der jeweiligen Ausstattung noch zusätzlich rote Gurte, Ziernähte und ein abgeflachtes Sportlenkrad in den Innenraum. Sie kostet 3653 Euro, muss aber mit dem 2058 Euro teuren Edelstahl-Paket kombiniert werden. Zusammen werden für den etwas sportlicheren Anstrich 5712 Euro fällig.

Connectivity: Technik aus E- und S-Klasse

Die Connectivity-Features erhält der G aus E- und S-Klasse. Auch die Touchknöpfe am Multifunktionslenkrad übernimmt der Offroader von seinen Kollegen. Alternativ lässt sich das "Comand Online System" auch per neuentwickeltem Touchpad mit haptischen Impulsen und Controller in der Mittelkonsole oder per Sprachsteuerung (Linguatronic) bedienen. Wie es sich gehört, sind Apple CarPlay und Android Auto gegen Aufpreis mit an Bord. Auch ein WLAN-Hotspot, induktives Laden, Live-Verkehrsinformationen und der in der E-Klasse erstmals vorgestellte Concierge-Service sind für die G-Klasse erhältlich.

Motoren und Preis: Starke S-Klasse-Motoren im G (Update!)

Auch der neue G fühlt sich im Gelände wohl. Der Motor leistet 422 PS und 610 Nm Drehmoment. Mercedes G-Klasse W464 (2018): Test, Vorstellung zur Galerie Zum Marktstart gibt es die G-Klasse nur als G 500. Am Motor ändert sich nichts im Vergleich zum Vorgänger. Weiterhin wird das G-Modell mit dem seit 2015 erhältlichen Vierliter-V8-Biturbo aus dem Hause AMG angetrieben. Er leistet 422 PS und 610 Nm Drehmoment. Aus der S-Klasse wandert das neunstufige "9G-Tronic"-Automatikgetriebe in die Gelände-Ikone (für den G wurde die Software aber individuell abgestimmt). Es ersetzt das bisherige siebenstufige "7G-Tronic"-Getriebe. Gerüchten zufolge soll in Europa ab Dezember 2018 ein Diesel bestellbar sein. Laut des Blogs " mbpassionblog " soll es sich bei dem Aggregat um den aus der S-Klasse bekannten OM 656-Diesel handeln. Im G könnte er als G 350d 286 PS und 600 Nm leisten. Ausgeliefert werden soll er im März 2019. Ob weitere Motorisierungen folgen, ist nicht klar, möglich wäre aber der neue Reihensechszylinder M 256 als weitere Benzinvariante. Auch ein Plug-in-Hybrid ist denkbar. Topmodell ist der 585 PS starke G 63 . Dass später ein G 65 verfügbar sein wird, ist eher unwahrscheinlich. Der G ist ab sofort bestellbar. Preislich bewegt er sich auf dem Niveau des Vorgängers und ist nur ein paar Hundert Euro teurer geworden. Für den G 500 ruft Mercedes in der Basis 107.040 Euro auf. Zum Vergleich: Der Vorgänger war für 106.701 Euro zu haben, allerdings nur mit Siebengang-Automatik.

Technische Daten: Anfangs nur als G 500

Mercedes G 500 • V8-Benziner • Hubraum: 3982 ccm • Leistung: 310 kW (422 PS) • max. Drehmoment: 610 Nm von 2000 bis 4750 U/min • Verbrauch: 11,1 l/100 km • Preis ab 107.040 Euro.

Gebrauchtwagen: G-Klasse gebraucht kaufen ab 27.000 Euro