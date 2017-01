Mercedes GLA Facelift (2017): Erlkönig — 03.01.2017 Erster Blick auf den GLA Mercedes spendiert dem GLA ein Facelift. Neben einer neuen Leuchtgrafik gibt es ein Motoren-Update, der Innenraum wird aufgewertet. Erlkönigbilder und erstes Teaserbild!

Die Leuchtgrafik am Heck wird ebenfalls leicht überarbeitet.





Der aktuelle GLA (Foto) ist seit 2013 auf dem Markt.

ach der A-Klasse und dem CLA spendiert Daimler auch dem Plattform-Bruder Mercedes GLA ein Facelift . Das erste offizielle Bild zeigt die neuen Scheinwerfer mit optionaler LED-Technologie und die neu gestaltete Frontpartie. Messepremiere ist auf der NAIAS in Detroit (8. bis 22. Januar 2017). Erlkönigbilder des Kompakt-SUVs zeigen außerdem eine neue Rückleuchten-Grafik und geänderte Endrohre. Der Innenraum wird mit neuen Oberflächen-Materialien, einem vergrößerten, freistehenden Bildschirm auf der Mittelkonsole und den neuesten Connectivity-Funktionen aufgewertet.Auch bei den Motoren haben die Stuttgarter nachgebessert: Generell soll der neue GLA effizienter und mit geringeren CO2-Emissionen unterwegs sein. Serienmäßig ist künftig bei den höheren Motorisierungen ein adaptives Fahrwerk mit verschiedenen Fahrmodi an Bord.Der Mercedes GLA ist erst seit 2013 auf dem Markt, daher sind noch nicht viele Schwachstellen bekannt. Gepflegte Exemplare mit einer Laufleistung unter 100.000 Kilometern gibt es ab 22.000 Euro, dafür gibt es das Kompakt-SUV mit dem 109 PS starken Einstiegsdiesel. Wer lieber zum Benziner greifen will, der muss rund 23.000 Euro für den GLA 180 mit 122 PS investieren. Das Topmodell GLA 45 AMG mit satten 381 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 270 km/h gibt es ab 41.000 Euro.