Mercedes GLA II (2018): Vorschau und Erlkönig — 18.01.2017 Das ändert sich beim neuen GLA Mercedes bringt den GLA 2018 neu. Das Crossover aus A-Klasse und SUV kommt wahrscheinlich auch als Hybrid. Erste Erlkönigbilder!

AMG GLA 45 mit bis zu 408 PS

Der neue GLA wird sowohl mit Front- als auch mit Allradantrieb zu haben.

Autoren: Georg Kacher, Stefan Voswinkel, Michael Gebhardt

s gibt erste Bilder vom neuen GLA ! Die AUTO BILD-Erlkönigjäger haben eine modifizierte A-Klasse beim Kältetest in Schweden erwischt. Mit verbreiteter Spur vorn und hinten sowie mehr Bodenfreiheit kann es sich bei dem Testfahrzeug nur um den nächsten GLA handeln, der schon in der ersten Hälfte 2018 kommt. Der neue wird sowohl mit Front- als auch mit Allradantrieb zu haben sein und sich in der Länge kaum verändern. Aber in der Designsprache: Mercedes verpasst dem neuen Modell einen größeren Grill und schelmische Scheinwerfer Antriebstechnisch bleibt es zunächst bei den bekannten Größen. Während der Einstiegsdiesel mit 122 PS eher auf Genügsamkeit getrimmt ist, steht das auf 408 PS leistungsgesteigerte AMG-Kraftwerk ausgesprochen gut im Futter. Ebenfalls fest eingeplant ist ein mit Diesel und Benziner kombinierbarer Plug-in-Hybrid-Baustein, der 80 kW/109 PS leisten soll. Und Mercedes kann jederzeit nachlegen – etwa in Form eines noch sparsameren Vierzylinder-Benziners (Baureihe M 264), durch die Mildhybrid-Kombination aus integriertem Starter-Generator (ISG) und kleiner E-Maschine sowie mit einem Hybrid samt skalierbarem Elektromotor. Außerdem darf der nächste GLA auf eine weitere Karriere hoffen: Er könnte als rein elektrisch angetriebene Version auf den Markt kommen. Die Akkus verschwinden dann im doppelten Boden, rund 400 Kilometer wären drin.