Mercedes GLA II/EQA (2020): Vorschau und Technik — 01.02.2017 Der GLA wird erwachsener Der nächste Mercedes GLA wird geräumiger und alltagstauglicher, behält aber ein ausdrucksstarkes Design. Die Elektro-Version geht als EQA an den Start.

Die elektrisierte Variante des GLA heißt EQA und orientiert sich am Baukastenprinzip der EQ-Studie (im Bild) vom Oktober 2016.

Autoren: Georg Kacher, Stefan Voswinkel, Michael Gebhardt

er aktuelle GLA ist so flach und geduckt, dass er eigentlich GLA Coupé heißen müsste. Der Nachfolger wird höher, geräumiger, SUViger und erwachsener. Er bleibt aber ein herkömmliches Auto mit Benzin- oder Dieselmotor und Front- oder Allradantrieb . Dabei bleibt es zunächst bei den bekannten Größen: Während der Einstiegsdiesel mit 122 PS eher auf Genügsamkeit getrimmt ist, steht das auf 408 PS leistungsgesteigerte AMG-Kraftwerk ausgesprochen gut im Futter. Alternative Antriebe finden wir im EQA-SUV (so soll das Ding tatsächlich heißen), der sich am Baukastenprinzip der EQ-Studie vom Oktober 2016 orientiert. Das heißt, er bekommt ein eigenständiges Design mit den typischen Erkennungsmerkmalen eines Null-Emission-Mercedes. Die fünfsitzige Karosserie nimmt dabei sogar Anleihen am aktuellen GLA, denn sie wird flacher, windschnittiger, kompakter. Für ein markantes Plus an Platz sorgt der E-Antrieb mit kompakt bauendem Motor und Unterflurakkus. Das Volumenmodell mit 60-kWh-Batterie und 150 kW starker E-Maschine ist für 400 Kilometer Reichweite ausgelegt. Mit geschätzt 40.000 Euro gehört der EQA zu den teuersten Modellen der Crossover-Baureihe. Wer sparen möchte und mit knapp 100 Kilometer Elektroreichweite zurechtkommt, kann auf einen in Summe etwa gleich starken Plug-in-Hybriden mit elektrifizierter Hinterachse und Neungang-Doppelkuppler ausweichen.