Mercedes GLB (2018): Preis, Technik, Erlkönig — 10.01.2018 Der Baby-G kommt auch elektrisch Mit dem GLB schickt Mercedes ein Lifestyle-SUV auf die Straße, das sich optisch an seinem Urahn G-Klasse orientiert. Sogar eine Elektroversion ist denkbar!

Autoren: Georg Kacher, Stefan Voswinkel, Michael Gebhardt

Neue Erlkönigfotos des kleinen G! Viel ist auf den neuesten Bildern aus Skandinavien nicht zu erkennen, aber sicher ist: Die Designer des GLB haben sich von der Gelände-Legende G-Klasse inspirieren lassen. Zwischen Ende 2018 und Anfang 2019 startet der intern X 247 getaufte Mercedes GLB. Unter dem wuchtigen Aufbau verbirgt sich allerdings die MFA2-Plattform der neuen A-Klasse mitsamt Verstelldämpfern, Allrad , Ganzjahresreifen, Unterfahrschutz und geringfügig höher gesetzter Aufhängung. In Verbindung mit dem hohen Dach und der steilen Heckklappe ist im knapp 4,60 Meter langen GLB genug Platz für eine falt- oder herausnehmbare dritte Sitzreihe, als Fünfsitzer entsteht der größte Kofferraum des Segments. In Sachen Bedienkonzept orientiert sich der GLB an der nächsten A-Klasse inklusive des neuen MBUX-Infotainmentsystems Große Räder und das optionale Offroad-Paket mit Schlechtwege-Fahrwerk taugen für kleine Ausflüge in leichtes bis mittelschweres Gelände, zum echten Offroader fehlt es aber an Bodenfreiheit und Sperrdifferenzialen, ganz abgesehen von den zu kleinen Böschungs- und Rampenwinkeln. Allrad kostet außerdem meist extra. Deutlich besser schlägt sich der GLB auf der Straße: Die zweite Generation der Frontantriebsarchitektur ist von den Abmessungen her flexibler, dazu leichter, steifer und bestens gerüstet für zukunftsträchtige Technologien. Dazu gehören weitere Schritte in Richtung autonomes Fahren , das Doppelkupplungsgetriebe mit neun Gängen oder eine neue Hinterachskonstruktion.Unter der Haube bleibt es bei quer eingebauten Vierzylindern mit 1,6 und 2,0 Liter Hubraum. Besonders stolz sind die Schwaben auf die drehmomentoptimierten Diesel , die natürlich die strenge EU6d-Abgasnorm erfüllen. Mit maximal 224 PS wächst die Leistung allerdings nicht in den Himmel. Die Benziner stehen mit 190 bis 252 PS besser im Futter.Geplant ist auch ein Plug-in Hybrid sowie ein reines E-Modell (H 243). Der Verbund aus 2,0-Liter-Vierzylinder und 50 kW starkem E-Motor treibt dabei die Vorderachse an. Mehr Power hat die von ZF zugelieferte elektrifizierte Hinterachse, die 70 kW in die Energiekasse einzahlt. Im voll elektrifizierten Baby-G liegt die 600 Kilo schwere und mindestens 60 kWh starke Batterie tief unten zwischen den Achsen. Für die schwächste Version, die 150 kW leisten dürfte, ist eine Reichweite von 400 km angesagt. Was die E-Version kosten wird, ist noch völlig offen. Die Basisversion des GLB könnte bei rund 30.000 Euro starten.