Mercedes GLK/GL: Gebrauchtwagen-Test — 13.03.2017 Die kosten jetzt gleich viel Schotter Schon unter 20.000 Euro gibt es bei Mercedes einen gut gepflegten GLK. Einen älteren, bärenstarken GL ebenfalls. AUTO BILD vergleicht die beiden Kandidaten.

S

Mercedes

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Mercedes GLK

Der GLK ist der Liebling der TÜV-Prüfer



Der GLK ist solide verarbeitet und fühlt sich auch im Alter noch frisch an. Das gilt auch für das knackige Fahrverhalten.

GLK

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Mercedes GL

Technische Daten im Vergleich Mercedes GLK 220 CDI (Bj. 2011) Mercedes GL 320 CDI 4Matic (Bj. 2007) Motor Vierzylinder-Diesel Sechszylinder-Diesel Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 Hubraum 2143 cm³ 2987 cm³ Leistung 125 kW (170 PS) bei 3000/min 165 kW (224 PS) bei 3800/min Drehmoment 400 Nm bei 1400/min 510 Nm bei 1600/min Höchstgeschwindigkeit 205 km/h 210 km/h 0–100 km/h 8,5 s 9,5 s Tank/Kraftstoff 66 l/Diesel 100 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Hinterrad Siebenstufenautomatik/Allrad Länge/Breite/Höhe 4528/1480/1689 mm 5088/1920/1840 mm Kofferraumvolumen 450-1550 l 300-2300 l Leergewicht/Zuladung 1790/595 kg 2450/3150 kg

Die Verarbeitungsqualität des GL enttäuscht



Gemessen an Größe und Gewicht ist das Kurvenverhalten des GL leichtfüßig.

GLK

GL

GLK

GL

GL

GL

Mercedes GLK

GL

Gebrauchtwagen-Test Mercedes GLK/GL zur Galerie

Gebrauchter Mercedes GLK gegen GL 320 Der vollständige Artikel ist ab sofort im unserem Online-Artikelarchiv erhältlich. Hier können Sie das Original-Heft-Layout als PDF-Dokument downloaden. Der Artikel handelt von folgenden Modellen: Mercedes GL 320 CDI 4Matic (Baujahr 2007) und Mercedes GLK 220 CDI (Baujahr 2011) (Gebrauchtwagentest). Veröffentlicht: 24.02.2017 Preis: 1,00 € Jetzt hier kaufen

Autor: Malte Büttner Fazit Der mächtige, kantige GL wirkt beeindruckend und passt optisch gut zur Marke. Leider gilt das nicht für seine Qualität. Verarbeitungsmängel, Rost und Probleme mit den großen Dieseln sind nicht akzeptabel. Verblüffend gut ist dagegen der GLK, der kaum Schwachpunkte hat. Kleine Abzüge gibt es nur für das hohe Ersatzteilpreisniveau.

paß verkörpert der Mercedes GLK nicht unbedingt. Als 220 CDI ist er ein kompakter Hochsitzkinderwagen mit ausreichend Platz für die Reise und viel Sinn fürs Nüchterne. Große Emotionen weckt der graue Kasten nicht. Das sahen auch die Kunden so – die Konkurrenz von Audi und BMW verkaufte sich besser. Etwas hinter den Erwartungen blieb auch der riesige GL , der das andere Ende in der-­Geländewagenhierarchie markiert. Zu seinem Debüt 2006 wurde er sogar als Nachfolger des legendären G-­Modells gehandelt, doch es blieb bei der Idee. Seitdem versucht er sich in der Rolle der deutschen Range-Rover-­Alternative.Nach einer halben Stunde Problemsuche imwird klar: Er hat keins. Wie ein Vorführwagen rollt der sechs Jahre alte 220 CDI vom Autohus über die Landstraßen der niedersächsischen Provinz. In dieser Ausbaustufe leistet der OM 651 genannte Diesel 170 PS. Dank hohem Drehmoment muss die Sechsgangschaltung nicht oft bemüht werden. Auch in der Werkstatt gibt der hochbeinige C­-Klasse-­Bruder den Streber, ist zudem Liebling beim TÜV. Den AUTO BILD-­Dauertest über 100.000 Kilometer absolvierte ein 220 CDI 4Matic mit einer 2+. Nur eine undichte Wasserpumpe verhinderte ein besseres Ergebnis. Mercedes kennt das Thema und tauschte im Rahmen von Kundendienstaktionen großzügig aus.Wie kompakt derist, wird deutlich, wenn er demgegenübersteht. Auf 5,09 Meter Länge und 1,84 Meter Höhe streckt dieser sich. Derwirkt daneben wie das Beiboot eines Kreuzfahrtriesen. Mit Sechszylinder, allerlei Luxus und Luftfederung weckt derhohe Erwartungen. Auch an den praktischen Nutzen: 510 Newtonmeter Drehmoment und 3,5 Tonnen Anhängelast. Doch der Einstieg ernüchtert. Das Platzangebot des auch als Siebensitzer lieferbarenist gemessen an der Außenlänge knapp. Im Komfortmodus ignoriert die Federung zwar alle Straßenschäden , stellt aber mit ausuferndem Nachschwingen auch manchen Magen auf eine Bewährungsprobe. Vor allem aber enttäuscht die Verarbeitungsqualität. Die Baureihe X 164 wurde wie die R-­Klasse (Baureihe 251) in Tuscaloosa, Alabama, produziert und ist auf die Bedürfnisse des US-­Markts zugeschnitten. Hohe Fertigungsqualität gehört wohl nicht dazu. Brüchige Kunststoffe, ablösender Klarlack und Rostansätze in den Türen stehen im krassen Gegensatz zu Markenanspruch und dem Neupreis von rund 80.000 Euro. Nach zehn Jahren sollen es noch 18.400 Euro sein. Viel Geld für fast 300.000 Kilometer und eine ungewisse Zukunft. Zumal Werkstätten beimunbarmherzig die Hand aufhalten.