Mercedes-Maybach 6 Cabriolet (2017): Vorstellung

Autor: Jan Gtze

5,70 Meter, 24-Zoll, 750 PS und 500 km: das sind die wichtigsten Zahlen zum neuen Mercedes-Maybach Cabriolet 6. Gemeint sind Lnge, Felgengre, Leistung und Reichweite. Mit der aktuellen Studie will die Nobelmarke Luxus neu definieren. Das Heck in sogenannter "boat tail"-Form und die offenporigen Hlzer im Innenraum sollen Yacht-Flair versprhen, sagt Mercedes-Maybach. Wirklich neu ist die Studie aber eigentlich nicht. Bis auf das Stoffdach mit eingewebtem Rosgoldfden, den "Nautikblauen" Lack und die neuen 24-Zoll-Felgen mit Zentralverschluss entspricht das Cabriolet weitestgehend der Studie Vision Mercedes-Maybach 6 von 2016. Der gigantische Khlergrill soll einem Nadelstreifen-Anzug nachempfunden sein um diese Parallele zu erkennen, ist aber reichlich Fantasie ntig. Viel eher erinnert das XXL-Cabrio an Cadillacs Luxus-Studie Ciel. Das viertrige Cabrio in hnlichem Format wurde 2011 auf dem Concours d'Elegance im Rahmen der Moterey Car Week prsentiert. Genau sechs Jahre spter zeigt Mercedes-Maybach das Vision 6 Cabriolet an gleicher Stelle. Eine Serienversion ist nicht sonderlich wahrscheinlich, zumal die Marke erst Anfang des Jahre das auf 300 Stck limitierte Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet auf den Markt gebracht hat.Besonders stolz ist Mercedes-Maybach auf den Innenraum. Dabei wird von einem flieenden bergang zwischen Fahrzeugheck und kristallweiem Nappaleder im Innenraum gesprochen. Die Sitze des Showcar kommen ohne sichtbare Unterteilung aus und erstrecken sich bis ber die Mittelkonsole bis in die Trtafeln. Insgesamt ist das Cockpit sehr bersichtlich designt, unterhalb des Armaturenbretts gibt es drei Lftungsdsen, die an die Luftfahrt angelehnt sind. Bei den Knpfen der Sitze setzt Mercedes-Maybach klassische Details modern um. So ist jeder einzelne Knopf (Kapitonierung) ein blau beleuchteter Mercedes-Stern. Besonders futuristisch wirken die blauen Displaybnder, die von der Instrumententafel ber die Tren bis hinter die Sitze reichen und der schwebende Mitteltunnel, der auch blau beleuchtet ist.Fr das Maybach-Cabrio im XXL-Format ist das Beste gerade gut genug. So kommen neben Leder und Holz auch viel Chrom an der Karosserie und Rosgold an Felgen , Verdeck und Innenraum zum Einsatz. Die volldigitalen Instrumente sind in Rosgold gefasst und haben analoge Zeiger. Vollmodern: die Studie hat gleich zwei Head-up-Displays.Trotz der schieren Gre von 5,70 Meter Lnge und 2,10 Metern Breite ist das Luxus-Cabrio ein reines Elektroauto. Die vier E-Motoren leisten zusammen 750 PS (550 kW). Genug, um die Land-Yacht in unter vier Sekunden auf 100 km/h zu beschleunigen, den Topspeed gibt Mercedes-Maybach mit elektronisch begrenzten 250 km/h an. Die Reichweite soll rund 500 Kilometer laut NEFZ betragen und sollte dem Maybach-Cabrio doch mal der Strom ausgehen sind per Schnellladefunktion 100 Kilometer Reichweite in fnf Minuten Ladezeit erreicht.