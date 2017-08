Mercedes-Maybach Pebble Beach Studie (2017) — 03.08.2017 Neue Maybach-Studie in Pebble Beach? Mercedes hat auf Instagram Design-Skizzen veröffentlich, die eine neue Studie zeigen könnten. AUTO BILD analysiert das Video.

Die skizzierten Fahrzeugansichten zeigt das IAA Konzept aus dem Jahr 2015.

Zeichnung von IAA-Studie aus 2015



Besonders markant ist hier das Heck.

Our Chief Design Officer @gorden.wagener has announced a big surprise! #MercedesBenz #Mercedes #Benz #MBdesign #advanceddesign #MBHotandCool Ein Beitrag geteilt von Mercedes-Benz (@mercedesbenz) am 3. Aug 2017 um 0:18 Uhr

Autor: Andreas Huber

Arbeitet Mercedes an einem neuen Maybach-Konzept? Diese Frage ist berechtigt, denn Mercedes veröffentlichte jetzt ein Video auf Instagram, das Design-Skizzen zeigt. Auffällig dabei: Das Vision Mercedes-Maybach 6 Konzept aus dem Jahr 2016 steht demonstrativ im Hintergrund. Im Clip spricht Gorden Wagner, Chef-Designer bei Mercedes, von einer "großen Überraschung". Dabei liegen vor ihm drei Skizzen auf dem Tisch. Sie zeigen eine Felge mit Zentralverschluss und mehrere Ansichten eines Fahrzeugs. Die Felge erinnert von ihrem Grundaufbau stark an die des Konzepts aus dem Vorjahr, die Besonderheit ist hier ein schwarz-roter Farbverlauf.Bei den Fahrzeugbildern holen die Designer ihre Skizzen zum IAA Konzept aus dem Jahr 2015 hervor. Daher liegt der Verdacht nahe, dass Details beider Studien – 2015 und 2016 – für das neue Konzept eine Rolle spielen werden. Gewissheit wird es erst auf derCar Week in Pebble Beach geben. AUTO BILD vermutet die Vorstellung der neuen Studie im Rahmen der Veranstaltungen rund um den kalifornischen Küstenort.