Mercedes-Maybach Six Studie (2017) — 09.08.2017 Neue Maybach-Studie in Pebble Beach? Die Nobelmarke Mercedes-Maybach zeigt in Pebble Beach eine neue Designstudie. AUTO BILD hat das Video und erste Infos zum Showcar!

Weiterentwicklung der Studie Vision Mercedes-Maybach 6?



Zum Vergleich: Der Vision Mercedes-Maybach 6 aus 2016. Ist das neue Showcar eine Weiterentwicklung oder komplett neu?

Autor: Andreas Huber

eues Mercedes-Maybach Concept in Pebble Beach ! Nach einem kurzen Instagram-Clip hat die Edelmarke jetzt ein erstes offizielles Video zur neuen Designstudie verffentlicht. Darin zu sehen ist ein dunkelblaues Coup , das von der Linienfhrung stark an das Vision Mercedes-Maybach 6 Concept aus dem Jahr 2016 erinnert. Auffllig: Bereits in dem ersten Instagram-Post mit Mercedes-Chefdesigner Gorden Wagner steht das rote Luxuscoup im Hintergrund.Handelt es sich bei dem neuen Mercedes-Maybach Six also um eine Weiterentwicklung der 2016er-Studie? Einiges spricht dafr: die stark ausgeprgte Pfalz ber den Radhusern, die Finne am Heck und auch der Innenraum sehen verdchtig hnlich aus. Die "flieenden" Sitze und das reduzierte Lenkrad knnten ebenfalls von der Studie Vision Mercedes-Maybach 6 stammen. Neu sind die drei Lftungsdsen und die kupferfarbenen Akzente innen und auen. Ganz neu sind die Vielspeichenfelgen mit Zentralverschluss und Kupfer-Akzenten. Sptestens zurCar Week in Pebble Beach wissen wir mehr, denn Mercedes verspricht, das Showcar beim Gipfeltreffen der edelsten klassischen Automobile zu prsentieren.