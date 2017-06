Mercedes-Neuheiten: 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 — 22.06.2017 Diese Autos bringt Mercedes bis 2021 Der neue Mercedes GLE, das S-Klasse Facelift, das C-Klasse Facelift und das Hypercar Project One. AUTO BILD zeigt alle Neuen bis 2021!

Autoren: Stefan Novitski , Michael Gebhardt

Bei den Sicherheits- und Assistenzsystemen oder auch beim Carsharing spielt Mercedes ganz vorne mit. In anderen Disziplinen, etwa der Elektrifizierung der Antriebe, geben zurzeit allerdings die Konkurrenten das Tempo vor. Hier will Mercedes wieder zur Spitze aufholen und plant in den kommenden Jahren mehrere E-Mobile – vor allem im SUV-Segment. Zu den wichtigen Zukunftsthemen gehören auch das autonome Fahren und die sinnvolle Einbindung von zusätzlichen Online-Inhalten im Auto. Wie sich Mercedes das vorstellt und welche möglichen Innovationen wir in den kommenden Serienmodellen erwarten können, das zeigt der Forschungsträger F 015 . Daneben schreitet der Designwandel weiter voran. Für mehr Dynamik in den Formen macht Mercedes bei einigen Modellen sogar Abstriche bei der Funktionalität. A-Klasse und C-Klasse sind hier die Vorreiter, an denen sich in Zukunft weitere Neuheiten orientieren werden. Auch Sondermodelle in Kleinserien wird es weiterhin bei Mercedes geben.