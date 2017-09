Mercedes SLK (2011): Erste Infos und Bilder — 12.10.2010 Die Magie des neuen SLK Auf dem Genfer Autosalon 2011 wird sie vorgestellt, die nächste Generation des Mercedes SLK, "magisches" Sonnendach inklusive. Hier gibt es die ersten Infos und Bilder!

S

Auf einen Blick: News und Tests zu Mercedes



onne satt bei geschlossenem Dach, das wird im nächsten Mercedes SLK möglich sein. Das Variodach des Roadsters bekommt nämlich "Magic Sky Control". Das bedeutet, im Glasdach ist eine spezielle Folie eingelassen, die auf elektrische Spannung reagiert. Ohne Strom lässt das Dach kein Licht durch und hält das Auto zum Beispiel im Sommer kühl, ohne die Klimaanlage zu beanspruchen. Wird auf Knopfdruck elektrische Spannung an das Dach angelegt, richten sich in der Folie enthaltene Partikel aus und lassen Licht durch. Open-Air-Fahren wird so auch bei kaltem Wetter möglich, so Mercedes . Die nötigen Steuergeräte sind im vorderen Teil des Dachs integriert, der Schalter in der Dachbedieneinheit. Auf dem Genfer Autosalon 2011 feiert der neue SLK seine Premiere. Sobald er beim Händler steht, kann "Magic Sky Control" als Sonderausstattung bestellt werden. Preis: unter 2.000 Euro.