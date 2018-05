Michael Schumacher hat den SLK umfassend personalisiert und seine Familie ihn liebevoll gepflegt.

Bei einer ebay-Auktion wurde für einen Mercedes SLK 230 Kompressor aus dem Jahr 1997 mit 134.500 Kilometern 19.980 Euro bezahlt! Das ist ziemlich viel Geld für so einen silbernen Zweisitzer, vergleichbare Fahrzeuge werden für maximal die Hälfte gehandelt. Allerdings handelt es sich bei dem Wagen nicht um irgendeinen SLK. Formel-1-Legende Michael Schumacher hat den R170 1997 neu gekauft und ihn auf seine Firma in Kerpen zugelassen. Gefahren wurde der SLK laut Verkäufer zuerst von Schumis Mutter Elisabeth, später dann von seinem Onkel Karl-Heinz. Über zwei weitere Hände gelangte der Mercedes dann schließlich in den Besitz des Anbieters. Der schätzte den Zustand für den Verkauf als top ein, beschrieb ausführlich die Vollausstattung und hob natürlich den Seltenheitswert des Autos hervor.