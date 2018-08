"Hey Mercedes, mach Dich abfahrbereit" – so oder so ähnlich werden Reisemobilisten ihr Wohnmobil künftig dazu auffordern, die Markise einzufahren, die Sitzbank wieder aufzustellen und die Beleuchtung im Wohnraum auszuschalten. Zumindest, wenn es nach Mercedes geht. Auf dem Caravan Salon 2018 zeigen die Schwaben mit zwei Concept Cars, wie eine zentrale Steuerung des Wohnmobils funktionieren kann. In der Regel besteht ein Wohnmobil aus zwei Teilen: dem Basisfahrzeug und dem Ausbau – beide Teile werden auch separat bedient. Wer zum Beispiel gerade am Campingplatz angekommen ist und die Markise schon mal ausfahren will, muss zuerst in den Wohnbereich, um dort das Steuermodul zu bedienen. Mit Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) soll die Steuerung zentralisiert werden, die Funktionen des Basisfahrzeugs und des Wohnraums werden verbunden. Mit der Studie Sprinter Connected Home zeigen die Schwaben, wie das in der Praxis aussieht: So können zum Beispiel die elektrisch ausfahrbare Markise oder die Innenraumbeleuchtung entweder über einen Touchscreen im Wohnbereich, direkt über das Mercedes-Infotainmentsystem MBUX im Cockpit oder eine Smartphone-App bedient werden.