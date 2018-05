Mercedes V-Klasse: Gebrauchtwagen-Test

rinner Sie sich, wann Sie das letzte Mal eine Mercedes V-Klasse der ersten Serie (1996 bis 2003) gesehen haben? Nein? Kein Wunder. Die lieblos zusammengemurksten Kisten sind längst weggerostet, von ihren frustrierten Besitzern aufgegeben oder im Zorn in den Export verbannt worden. Ein Imageschaden für die Stuttgarter – daraus lernen wollten sie dennoch nicht. Auch der Nachfolger (Baureihe 639; 2003 bis 2014) singt klappernd, zickend und rostend das traurige Lied vom Tod. "Das Beste oder nichts" – der Mercedes-Slogan wurde für Van-Fans zum Schlag ins Gesicht. 2014 dann soll die Baureihe 447 endlich für das stehen, was die Marke groß gemacht hat: Image, Luxus und vor allem Qualität.

Rein optisch klappt das auf Anhieb. Mit zeitloser Eleganz spielt der Benz-Bulli den smarten Gegenpart zum hemdsärmeligen VW Bus . Mit zwei Radständen, drei Außenlängen und zahlreichen Fenster- und Sitzkombinationen ist er zudem äußerst flexibel. Wie bei Mercedes üblich, gilt das auch für die Sonderausstattungen, die den Grundpreis von rund 40.000 Euro bis in sechsstellige Regionen katapultieren können. Doch auch ohne aufwendiges VIP-Ornat stimmt das Fahrgefühl. Deutlich näher am Pkw als der Konkurrent aus Wolfsburg, absolviert die V-Klasse geschmeidig Langstrecken. Meistens verbaut und eine absolute Empfehlung ist das 7G-Tronic-Automatikgetriebe. Die Gangwechsel erfolgen blitzschnell, passend, geschmeidig und harmonieren hervorragend mit den drehmomentstarken Dieseln, die zwischen 136 und 190 PS leisten. Seit Ende 2015 erfüllen sie auch die Euro-6-Norm. Die Verbräuche bewegen sich je nach Fahrweise und Einsatz zwischen sieben und zehn Litern. Kein schlechter Wert für so ein Zwei-Tonnen-Schiff und eine Erleichterung für die Besitzer, die bei Fest- und Wartungskosten schon kräftig zur Kasse gebeten werden.

V-Klasse

Mercedes

Kosten Unterhalt Testverbrauch 7,9 l D/100 km CO2 209 g/km Inspektion 400-700 Euro Haftpflicht (23)* 1017 Euro Teilkasko (23)* 202 Euro Vollkasko (26)* 1098 Euro Kfz-Steuer (Euro 5) 317 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 1431 Euro Anlasser (AT) 1206 Euro Wasserpumpe 540 Euro Zahnriemen entfällt, Kette Nachschalldämpfer 335 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 678 Euro Bremsscheiben und -klötze vorn 437 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; ** Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer

Dafür stimmt die Mängelbilanz dernoch. Mechanisch ist sie solide, auch der Korrosionsschutz an der Karosserie bereitet bislang keine Sorgen. Ärgerlich sind dagegen Kleinigkeiten wie Ledersitzbezüge, die sich wellen, sowie zahlreiche Klappergeister in den Verkleidungen. Die elektrischen Bedienungen von Heck- und Seitentüren fallen gern aus oder spielen verrückt, der aufpreispflichtige 70-Liter-Tank nervt im Stop-and-go-Betrieb mit lauten Schwappgeräuschen. Insgesamt nicht mehr, als auch in Wolfsburg vermasselt wird, aber doch Ansporn genug für, den eingeschlagenen Qualitätskurs weiter mit Ehrgeiz zu verfolgen. Nicht dass die dritte Baureihe der V-Klasse später doch noch in die Fußstapfen ihrer Ahnen tritt!