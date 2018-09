Dabei geht es um die. Fahrer? Bereitssoll es nach den Vorstellungen von Mercedes niemand mehr am Steuer sitzen – für die Logistik sorgen nur noch Controller, die außerhalb des Fahrzeugs in Schaltzentralen sitzen am Bildschirm das Treiben ihrer autonomen Flotte überwachen. Selbstfahrende Sprinter müssen dann 24 Stunden rund um die Uhr ackern.ausfahren. Sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Effizienz ist schließlich die härteste Währung für große Flotten. Da stören Tarifverträge oder kränkelndes Personal am Steuer nur.