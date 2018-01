Mercedes X-Klasse mit Campingaufbau — 10.01.2018 X-Klasse als Reisemobil Mercedes stellt auf der CMT 2018 (13. bis 21. Januar) die X-Klasse mit einer Wohnkabine von Tischer vor. Damit wird der Pick-up zum Reisemobil.

Genauso wie auf die X-Klasse passt die Tischer-Kabine auch auf Nissan Navara und Renault Alaskan.

Openair-Kche fr die Mercedes X-Klasse



Wenn das Wetter stimmt, drfte Kochen unter freiem Himmel mit der VanEssa-Kche fr gute Laune sorgen.

Mit der Wohnkabine Trail 230 S von Tischer wird die Mercedes X-Klasse zum Reisemobil. Premiere feiert die Kombination auf der Urlaubsmesse CMT, die vom 13. bis 21. Januar 2018 in Stuttgart stattfindet. Die Wohnkabine hat ein zwei Meter langes und 1,50 Meter breites Bett im Alkoven, eine Sitzgruppe fr bis zu vier Personen, eine Kche mit 3-Flammen-Gasherd und ein Bad mit Dusche und WC an Bord. Sie ist 2,10 Meter breit und lsst die X-Klasse verladen rund drei Meter hoch werden. Aus der Sitzgruppe wird bei Bedarf ein Bett fr zwei weitere Personen. 96 Liter Frischwasser und 45 Liter Abwasser sowie eine eigene Heizung gehren ebenfalls zur Ausstattung. Die Kabine kostet 30.908 Euro und passt wahlweise auch auf die Doppelkabine-Versionen von Nissan Navara und Renault Alaskan.Zustzlich zeigt Mercedes auf der CMT unter anderem eine X-Klasse mit ausklappbarer Kche. Der Kchenblock von VanEssa mobilcamping wiegt 250 Kilogramm und sitzt auf einem Schwerlastauszug. Er wird auf der Ladeflche der X-Klasse befestigt. Stellt man die Teakholz-Platte hoch, kann die Kche ausgezogen werden. Neben Herd, Sple und Khlbox hat die Kche Platz fr Geschirr und Vorrte. In einem zweiten Auszug finden etwaige Utensilien der Urlauber Platz. Fr pltzlich aufziehendes schlechtes Wetter gehrt ein Zelt zum Paket der mobilen Kche.