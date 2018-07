Mesut Özil: Vorwürfe an Mercedes

#Mercedes-Benz ist seit über 40 Jahren Partner des #DFB und der Nationalmannschaft, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir werden uns die Vorwürfe von Mesut Özil gegenüber den Medien, dem DFB und den Sponsoren in Ruhe ansehen, bewerten und anschließend entscheiden. #özil #oezil — Jörg Howe (@Joerg_Howe) 22. Juli 2018

Zwar wird dieser Sponsor nicht namentlich genannt, doch es ist klar, dass Özil Vorwürfe gegenerhebt. Laut eigener Aussage sei er nach demmit dem türkischen Präsident Erdogan aus derdesfür die WM in Russland gestrichen worden. Dieses Vorgehen sei ironisch, da Mercedes alsaktuell aufgrund der Vorwürfe zur Diesel-Manipulation ebenfalls nicht im besten Licht stünde und der DFB da keine Konsequenzen draus ziehe, so Özil sinngemäß. Inzwischen hat! Auf Twitter schreibt: "Mercedes-Benz ist seit über 40 Jahren Partner des DFB und der Nationalmannschaft, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir werden uns die Vorwürfe von Mesut Özil gegenüber den Medien, dem DFB und den Sponsoren in Ruhe ansehen, bewerten und anschließend entscheiden!"