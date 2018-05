Am kommenden Wochenende bebt sie wieder: die "Grüne Hölle". Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring lockt erneut Hunderttausende Fans in die Eifel. Zahlreiche Top-Teams und Anwärter auf den Gesamtsieg setzen auf Rennreifen von Michelin.

Für den 24-Stunden-Klassiker auf dem Nürburgring gilt: Beim Kampf um den Triumph in der Gesamtwertung wie auch in den einzelnen Klassen kommt es neben einer hochtalentierten Fahrerpaarung, einer ausgefuchsten Mannschaft und einem ebenso schnellen wie zuverlässigen Rennwagen vor allem auf perfektes Reifenmaterial an. Neben den Werksabordnungen von Audi, Aston Martin, BMW, Mercedes und Porsche vertrauen zahlreiche Privatteams auf die französischen Hightech-Produkte. Die französische Premiummarke peilt den 18. Sieg auf dem Eifelkurs seit 1993 an.

GT3-Spitzenkategorie: 18 der 32 Rennwagen setzen auf Michelin

Setzt 2018 wieder auf Reifen von Michelin: Der Audi R8 LMS der Vorjahressieger von Audi Sport Team Land. ©Michelin/BRfoto

Top-Teams setzen auf Michelin



Gehört zum engeren Favoritenkreis: Der Mercedes-AMG GT3 von Black Falcon setzt auf Michelin. ©Michelin/BRfoto

Mit Spannung erwartet: Rowe Racing setzt für BMW zwei M6 GT3 ein und lässt sie auf Reifen von Michelin rollen. ©Michelin/BRfoto Mit Spannung wird auch der Auftritt von BMW mit dem M6 GT3 erwartet. Die beiden von Rowe Racing eingesetzten und auf Pneus von Michelin rollenden Zweitürer pilotieren zum Einen Nicky Catsburg (NL), Richard Westbrook (GB) und John Edwards (USA) und zum Anderen Ex-DTM-Champion Martin Tomczyk (D), Alexander Sims (GB), Jesse Krohn (FIN) und Connor de Philippi (USA). Als Geheimfavorit schätzen manche Kenner Aston Martin ein. Das britische Werksteam hat einen Vantage GT3 genannt, der dank seiner Michelin Reifen und der Fahrerbesatzung Darren Turner (GB), Maxime Martin (B), Nicky Thiim und Marco Sörenson (beide DK) durchaus auf die Liste der Sieganwärter gehört. Der Reigen jener Teams, die darüber hinaus auf die französischen Nordschleifenspezialisten setzen, ist lang und kunterbunt gemischt – darunter auch der Wochenspiegel-Ferrari 488 GT3 (Georg Weiss, Oliver Kainz, Jochen Krumbach, Christian Menzel) und viele mehr. Insgesamt bringt Michelin mehr als 20 Lkw mit fast 10.000 Reifen für das 24-Stunden-Rennen mit zum Nürburgring.

Reifen müssen extremer Beanspruchung standhalten

Interessanter Außenseiter: Der Aston Martin Vantage setzt auf ein bärenstarkes Fahrerquartett und Michelin. ©Michelin/BRfoto Der insgesamt 25,378 Kilometer lange Eifelkurs stellt die Reifen traditionell auf eine unvergleichlich harte Probe. Über eine Runde betrachtet könnten die Belastungen kaum unterschiedlicher sein. Da ist zum Beispiel die ständig wechselnde Qualität des Asphaltbelags, die eine besonders ausgewogene Fahrwerks-Balance verlangt. Kleine Bodenunebenheiten lassen immer wieder die Antriebsräder kurz durchdrehen, was den Verschleiß zusätzlich in die Höhe treibt. Zugleich verlangen permanent wechselnde Beschleunigungs-, Verzögerungs- und Seitenführungskräfte in Kurvenpassagen den Pneus alles ab. Hinzu kommen ausgedehnte Vollgas- und Hochgeschwindigkeitsabschnitte wie die Auffahrt zum "Kesselchen" oder auch die rund drei Kilometer lange "Döttinger Höhe", auf der die über 500 PS starken Boliden Topspeeds von nahezu 300 km/h erreichen – eine weitere Strapaze für den Rennreifen. Die starken Temperatur- und Wetterschwankungen setzen den Reifen ebenfalls zu und lassen viel Spielraum für unterschiedliche Strategien der Teams. All dies müssen die Pneus auch noch über ausgedehnte Distanzen ertragen. In manchen Klassen und Kategorien legen die einzelnen Reifensätze bis zu 500 Nordschleifen-Kilometer und mehr zurück.



