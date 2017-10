Michelin Alpin Winterreifen — 25.10.2017 Alpin 5 überzeugt im Winterreifentest Der Michelin Alpin 5 gehört unter den Premium-Winterreifen für Kompakt- und Mittelklasse-Fahrzeuge zur allerersten Wahl: Das Topmodell der Marke erhält Prädikat "Vorbildlich 2017" im großen Reifentest der AUTO BILD.

Beim Kurven-Aquaplaning, Bremsen auf nasser Fahrbahn und Handling gehört der Alpin 5 zu den bestbewerteten Reifen.

Auszeichnung für den MICHELIN Alpin 5: Bereits zum zweiten Mal in Folge demonstriert der Premiumreifen im großen AUTO BILD Winterreifentest seine Stärken und sichert sich erneut das Prädikat "Vorbildlich". Für den anspruchsvollen jährlichen Härtetest stellte die Redaktion insgesamt 50 Winterreifen auf den Prüfstand, von denen 30 Kandidaten wegen zu langer Bremswege bereits in der Vorrunde ausschieden. Für die Endrunde testete die Redaktion die 20 Besten in der gängigen Dimension 225/50 R 17. In insgesamt 16 Disziplinen auf nasser, trockener und verschneiter Fahrbahn mussten die Finalisten ihre Wintertauglichkeit unter Beweis stellten. Als Testfahrzeug diente ein 3er BMW.

Sicherheitsreserven bis an die Verschleißgrenze

Besonders auf nasser Fahrbahn legt der MICHELIN Alpin 5 eine hervorragende Performance an den Tag: Beim Kurven-Aquaplaning, beim Bremsen auf nasser Fahrbahn und beim Handling gehört er zu den bestbewerteten Reifen. So lautet das Fazit der Redaktion: "Winterspezialist mit sehr gutem Nässegrip und hoher Kilometerleistung, ausgewogene Handlingqualitäten auf verschneiter und trockener Strecke, gute Aquaplaningsicherheit." AUTO BILD verleiht dem Premiumreifen daher das Prädikat "Vorbildlich 2017".

Das hervorragende Ergebnis im AUTO BILD Test belegt erneut den Erfolg der MICHELIN Total Performance Strategie. Diese zielt darauf ab, stets alle Leistungsmerkmale zu verbessern und in einem Reifen zu vereinen. Mit dem MICHELIN Alpin 5 sind Autofahrer in der Winterzeit in jeder Situation sicher unterwegs. Darüber hinaus bieten MICHELIN Reifen über die gesamte Lebensdauer hohe Sicherheitsreserven und Top-Leistung bis an die Verschleißgrenze.