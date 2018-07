So reagiert die Felge bei einem Schlagloch. Der äußere Zierring biegt sich mit der Felge nach oben.

Die beiden Gummiflansche erweitern das eigentliche Tiefbett der Felge und dienen damit als Felgenschulter und Felgenhorn. Bei gewöhnlichen Rädern sind diese beiden Teile bei Schlaglöchern besonders gefährdet. Die beiden Hersteller nennen ihre Technologie "Acorus", abgeleitet von einer flexiblen, in Feuchtgebieten wachsenden Pflanze. Bei der Acorus-Felge absorbieren die Gummi-Schultern den Stoß, sichtbar wird das durch den sich bewegenden, flexiblen Felgenstern. Laut Michelin sollen trotz der Elastizität des Rads keine Einschränkungen in der Fahrdynamik entstehen, im Gegenteil. Die Felge soll trotz Niederquerschnittsreifen ein Plus an Komfort mit sich bringen.