Michelin Motorsport — 17.10.2017 911 GT2 RS knackt Rekordmarke Der aktuelle Porsche 911 GT2 RS stellt auf MICHELIN Sport Cup 2 Reifen einen neuen Rundenrekord auf dem Nürburgring auf.

Video: Porsche GT2 RS On Board (2017) On-Board-Rekordfahrt Zur Videoseite

Der 2017er Porsche 911 GT2 RS hat eine neue Rekordmarke für Automobile mit Straßenzulassung auf dem Nürburgring gesetzt: Der

mit MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Reifen ausgestattete Sportwagen absolvierte die 20,6 Kilometer der Nordschleife in 6 Minuten und 47,3 Sekunden. Durchs Ziel fuhr der Porsche 911 GT RS auf MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Reifen in der Dimension 265/35 ZR 20 an der Vorderachse und 325/30 ZR 21 an der Hinterachse – so wie er auch in Zuffenhausen vom Band rollt.

"Perfekte Harmonie von Chassis und Reifen"

Am Steuer des Porsche 911 GT RS saß Porsche-Testfahrer Lars Kern.

Maximale Fahrbahnhaftung und präzises Einlenkverhalten