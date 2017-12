Michelin Motorsport: Saisonrückblick — 14.12.2017 Erfolgreiche Motorsportsaison für Michelin Auch 2017 haben die Pneus von Michelin in anspruchsvollen Rennserien wieder vielfältige Herausforderungen gemeistert und fuhren dabei von Erfolg zu Erfolg.

Triumphe, Titel, Emotionen: Gemeinsam mit seinen Partnerteams hat Michelin in der zurückliegenden Motorsportsaison rund um den Globus insgesamt 13 Weltmeisterschaften und zahlreiche Siege errungen. Ganz gleich, ob auf zwei oder auf vier Rädern, ob auf losem, rutschigem oder festem Fahrbahnbelag: Die Reifen der französischen Premiummarke stellten ihre Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit im harten Wettbewerb auf ganz unterschiedlichen Bühnen unter Beweis. Traditionell bildet der Motorsport mit seinen extremen Einsatzbedingungen für den Reifenhersteller aus Clermont-Ferrand das ideale Testlabor für Innovationen. Kaum etwas treibt den technologischen Fortschritt so stark voran wie der Wissenstransfer von der Rennstrecke zu den Serienprodukten. Als echte "Racer" haben die Spezialisten in der Rennsportabteilung von Michelin natürlich noch einen weiteren Antrieb: Sie wollen gewinnen – und damit die Leistungsfähigkeit ihrer Premiumprodukte immer wieder unter Beweis stellen. Dies gelang ihnen 2017 erneut in eindrucksvoller Manier.

32. Dakar-Sieg in der Pkw-Wertung

Wiederholungstäter: Vorjahressieger und Peugeot-Werkspilot Stéphane Peterhansel triumphierte in der Pkw-Wertung auf Pneus von BFGoodrich.





26. Le Mans-Triumph für Michelin

Tolles Trio: In Le Mans siegten Timo Bernhard, Earl Bamber und Brendon Hartley im Michelin bereiften Porsche 919 Hybrid.

und Hybridantrieb.

WEC: Fünf Weltmeistertrophäen für Michelin-Partner



In Feierlaune: James Calado und Alessandro Pier Guidi fuhren in der WEC auf Reifen von Michelin zum WM-Titel in der LMGTE-Pro-Wertung.



Rallye-WM: Ogier fliegt im Michelin bereiften Ford Fiesta WRC zum Titel



Quertreiber-Champion: Sébastien Ogier sicherte sich im Michelin bereiften Ford Fiesta WRC seinen fünften Rallye-WM-Titel in Folge.



Wie bereits in den Vorjahren dominierte Michelin mit seinen Partnern auch 2017 das Geschehen. Dabei bot die neue Generation der World Rally Cars mit ihrer ausgeklügelten Aerodynamik und den leistungsstärkeren Motoren zusätzliches Spektakel. Traditionell vertraut ein Großteil der Top-Teams auf die Pneus der französischen Premiummarke. Sébastien Ogier und Beifahrer Julien Ingrassia machten bereits beim vorletzten Saisonlauf in den Wäldern von Wales den "Sack" zu: Im mit Pneus von Michelin bestückten Ford Fiesta WRC eroberte das Erfolgsduo seinen fünften Weltmeistertitel in Folge. Gleichzeitig triumphierte das Ford-Privatteam M-Sport in der Herstellerwertung. Mit dem insgesamt 52. Rallye-WM-Titel schrieb Reifenpartner Michelin erneut Motorsportgeschichte.

Elektrisierendes Racing: Formel E-Champions fahren Michelin



Unter Strom: Renault e.dams triumphierte zum dritten Mal in Folge in der Teamwertung der FIA Formel E-Meisterschaft.